San Fernando (Cádiz) intensifica los trabajos de mejora en colegios públicos de cara al inicio de curso en septiembre

Vista de un colegio de San Fernando donde se están acometiendo obras antes del inicio de curso - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) está intensificando los trabajos de mejora y el mantenimiento ordinario de los colegios públicos de la ciudad con el objetivo de que el alumnado inicie el próximo curso en las mejores condiciones.

A las habituales labores de mantenimiento, reparación y pintura de las instalaciones se suman este año actuaciones de mayor envergadura, con intervenciones estructurales y proyectos de mejora, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Además de las tareas ordinarias de conservación que corresponden al Ayuntamiento, el gobierno local realiza actuaciones que van mucho más allá de sus competencias directas. Entre ellas, ha destacado la renovación de patios, la modernización de cuartos de baño o distintas mejoras destinadas a incrementar la funcionalidad, seguridad y confort de los centros educativos.

El concejal de Infraestructuras Educativas, Miguel Ángel Fernández, ha afirmado que desde el gobierno local "no nos limitamos a cumplir con nuestras competencias, sino que seguimos realizando inversiones y actuaciones que mejoran de manera notable las instalaciones escolares y responden a las necesidades que nos trasladan las comunidades educativas".

En esta línea, actualmente se ejecutan actuaciones de mejora en distintos centros educativos, entre las que destacan la remodelación de los patios y las aulas de Infantil del CEIP Elcano, la ya finalizada renovación de los cuartos de baño del CEIP Almirante Laulhé y diversas actuaciones de albañilería en distintos colegios de la ciudad.

Este esfuerzo se suma al plan de renovación integral de las pistas deportivas de los colegios públicos, en el que el Ayuntamiento ha invertido ya alrededor de 900.000 euros para modernizar las instalaciones de 15 centros educativos de la ciudad.

El programa afronta este verano su recta final con las actuaciones que se ejecutan en los CEIP Casería de Ossio y Las Cortes, culminando una de las mayores inversiones municipales realizadas en los últimos años para la mejora de las infraestructuras educativas.

Además, ya se encuentran licitadas o en proceso de contratación nuevas actuaciones, como la remodelación del patio de Infantil del CEIP Erytheia y la nueva licitación de la intervención prevista también en dicha zona en el CEIP Puente Zuazo, después de que el anterior procedimiento quedara desierto.

Paralelamente, los servicios técnicos municipales trabajan ya en la redacción del proyecto para la renovación del patio del CEIP Casal Carrillo, dando continuidad a una planificación que permitirá seguir ejecutando de forma sucesiva nuevas actuaciones de mejora en los centros educativos de la ciudad.

A ello se sumará el proyecto para la instalación de estructuras bioclimáticas de sombra en los patios escolares, una iniciativa que dará respuesta a una de las principales demandas de las comunidades educativas y permitirá crear espacios más confortables y seguros para el alumnado durante los recreos y las actividades al aire libre.

A todo ello se suma el plan anual de conservación y mantenimiento que el Ayuntamiento de San Fernando mantiene durante el verano, con trabajos de pintura que cuentan con una inversión de 179.326 euros y que permiten actuar sobre cerca de 6.500 metros cuadrados.

Estas actuaciones se complementan con trabajos de jardinería, limpieza extraordinaria y mantenimiento de albañilería, revestimientos, cubiertas, cerrajería y carpintería, con una inversión adicional de 85.000 euros.

Desde el Ayuntamiento se ha considerado que "pese a este importante esfuerzo económico municipal", es la Junta de Andalucía la que "debe asumir las inversiones estructurales que son de su competencia".

La responsable municipal de Educación, Pepa Pacheco, ha lamentado "la falta de implicación" de la Junta de Andalucía en la renovación de las infraestructuras educativas del municipio.

"San Fernando cuenta con colegios que superan los 50 e incluso los 60 años de antigüedad", edificios que, por su edad, "necesitan mucho más que un mantenimiento ordinario y requieren inversiones estructurales que corresponden a la administración autonómica".

Pepa Pacheco ha afirmado que "la educación pública necesita un mayor esfuerzo inversor por parte de la Junta de Andalucía", entendiendo que "no se trata de cuestionar otros modelos educativos, sino de garantizar que los colegios públicos reciban la financiación necesaria para renovar sus instalaciones y responder a las necesidades actuales.

Como ha advertiso, "son muchos los ayuntamientos andaluces", entre ellos el de San Fernando, que "están asumiendo con recursos propios inversiones que corresponden a la administración autonómica", mientras "sigue sin existir un plan de modernización de los centros públicos que dé respuesta a las necesidades reales de los municipios y de sus comunidades educativas".

"La educación pública cuenta con profesionales extraordinarios, con maestros y maestras plenamente comprometidos y preparados, y merecen desarrollar su labor en centros que estén a la altura de la responsabilidad que supone educar y de los retos educativos del siglo XXI", ha sostenido.