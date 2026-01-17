San Fernando (Cádiz) invierte 800.000 euros en accesibilidad y mantenimiento en 25 barrios de la ciudad

San Fernando invierte 800.000 euros en accesibilidad y mantenimiento en 25 barrios de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha anunciado este sábado que ha desarrollado una batería de actuaciones de mejora de la accesibilidad y mantenimiento urbano en más de 25 barrios de la ciudad y en el ámbito del Centro Comercial Abierto con una inversión de 800.000 euros.

Según ha informado el Consistorio en una nota, estas intervenciones, pertenecientes al programa del Plan Acera y ejecutadas a lo largo del último año, han tenido como objetivo "mejorar la calidad del espacio público y dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía mediante actuaciones ágiles, eficaces y consensuadas".

Este pasado año se ha incrementado, según el Gobierno local, su presupuesto hasta alcanzar los 800.000 euros y ha ampliado su ámbito de acción incorporando otros servicios municipales vinculados al mantenimiento urbano. De esta forma, el plan suma ahora actuaciones en señalización vertical y horizontal, alumbrado, podas, limpieza y baldeo, lo que permite una respuesta más integral y eficaz en todos los barrios.

A los trabajos realizados también hay que añadirles los realizados a través del Plan de Empleo o de contratos de mejoras, con una inversión global sobre los 1,4 millones de euros.

Dentro de este conjunto de actuaciones que se han ejecutado durante el pasado año, el Ayuntamiento ha destacado varias intervenciones como las realizadas en las calles Belén, Campomanes, Colón, Soto del Real, Luis Milena, San Ignacio, Tomás Azcárate, Montigny, Columnas de Hércules y San Juan Bosco.

Desde el Ayuntamiento también se ha trasladado que ya se ha iniciado el Plan Mejor Acera 2026, que se llevará a cabo, igualmente, durante el presente año con el mismo presupuesto que el anterior. En este contexto, el gobierno municipal ha anunciado que se está trabajando en Villarrubí, Pery Junquera y una actuación de firme en calzada en el cruce de Falla, San Marcos y San Onofre que complementará las actuaciones en la zona y reforzará el objetivo de crear barrios más funcionales y acogedores para la ciudadanía.

De igual forma, el Consistorio ha destacado la intervención que se está ejecutando en la Plaza del Merendero, donde el Ayuntamiento ha realizado una remodelación integral de este espacio emblemático con el objetivo de mejorar su accesibilidad, funcionalidad y estética urbana. Los trabajos, que se encuentran en su fase final, han renovado por completo la plaza y adaptarla a las necesidades actuales del barrio.

Cabe recordar que esta actuación de la plaza del Merendero ha ampliado los espacios de uso mediante una reordenación general del ámbito, con especial atención al área infantil y a la creación de zonas plenamente accesibles. Para ello, se ha llevado a cabo la renovación de los pavimentos con materiales innovadores que ofrecen una superficie continua, sin bordes ni desniveles.

Además de los últimos detalles, queda por reubicar el parque infantil dentro de la plaza siguiendo un diseño más funcional e integrado, dotado de un pavimento continuo de caucho técnico que "mejora la seguridad y la accesibilidad, ofreciendo un espacio de juego más moderno para niños". De forma complementaria, la actuación incluye mejoras en materia de movilidad y seguridad vial, como la regularización de los pasos de peatones conforme a criterios de accesibilidad universal, la reordenación de las plazas de aparcamiento y el asfaltado de la calle Marqués de la Victoria.