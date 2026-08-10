San Fernando (Cádiz) refuerza su Navidad para atraer visitantes y fomentar el comercio local y la hostelería

Decoración navideña de San Fernando. Archivo. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La concejala de Comercio del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), María Gómez Picardo, y el concejal de Infraestructuras de Eventos, Miguel Ángel Fernández, han destacado la apuesta municipal por la programación navideña como vía para atraer visitantes y fomentar el comercio local y la hostelería.

En este marco, se han presentado algunas de las principales propuestas que darán forma a la Navidad isleña, entre ellas la transformación de la fachada del Ayuntamiento en el gran Castillo de la Navidad, la Estancia de los Reyes Magos, la Casa de Papá Noel y del Heraldo Real, y la Gran Cabalgata de Reyes.

Según ha explicado la concejala Gómez Picardo, la intención es que quien venga a conocer el Castillo de la Navidad, la Casa de Papá Noel o disfrutar de cualquiera de nuestras propuestas "permanezca más tiempo en la ciudad", de tal forma que la Navidad "sirva de indiscutible motor económico dentro del año en uno de los momentos de mayor dinamización".

Por su parte, el concejal de Infraestructuras de Eventos, Miguel Ángel Fernández, ha explicado que las actuaciones previstas responden a una planificación que busca hacer del centro de San Fernando un espacio "cada vez más atractivo" para vecinos y visitantes.

"Las grandes superficies comerciales invierten cada año en renovar su imagen, cuidar la ambientación y crear experiencias porque saben que cuanto más atractiva es la visita, más tiempo permanecen las personas y mayor actividad generan. Nosotros aplicamos esa misma lógica al espacio público", ha defendido.

El elemento central de la nueva decoración será la transformación de la fachada principal del Ayuntamiento en un gran castillo navideño. Uno de sus elementos más singulares será el puente de acceso al castillo, que integrará el escenario utilizado para la llegada de los Reyes Magos, de manera que este elemento permanecerá instalado durante toda la Navidad y quedará incorporado al conjunto decorativo.

El puente estará tematizado con una gran escalera, moqueta y elementos que recrearán las características piedras de una construcción medieval, además de una balaustrada diseñada para reforzar esta imagen.

El conjunto se completará con cuatro grandes árboles de gran formato y un vallado perimetral también tematizado, concebido para reproducir visualmente los muros de un castillo. El recorrido contará con una cascada de pequeñas luces cálidas que acompañará el tránsito de las personas hacia el interior, creando un efecto envolvente y reforzando el carácter mágico de la propuesta.

Por su parte, la Estancia de los Reyes Magos crecerá este año con la ampliación de los espacios destinados a esta experiencia en el interior del Ayuntamiento, permitiendo un recorrido más amplio, inmersivo y cómodo para los miles de familias que cada Navidad visitan este enclave.

La propuesta se integrará en el gran recorrido navideño del edificio, que mantendrá abiertos y tematizados distintos espacios interiores, incluyendo la emblemática escalera, reforzando así la sensación de adentrarse en un auténtico escenario de fantasía.

Como es habitual, frente al edificio se instalará el gran árbol de Navidad y se reforzará la iluminación de la Plaza del Rey, y hasta el 25 de diciembre, la Casa de Papá Noel volverá a abrir sus puertas para recibir a los más pequeños. Posteriormente, el mismo recinto se transformará para acoger la estancia del Heraldo Real, dando continuidad a la experiencia navideña y ampliando la oferta destinada al público infantil.

Como principal novedad, la Casa de Papá Noel recuperará su formato de vivienda completamente cerrada, preservando el efecto sorpresa desde el acceso. Además, ampliará su entorno exterior con un jardín navideño de cerca de 100 metros cuadrados, cuidadosamente tematizado y decorado, que se convertirá en un gran espacio para fotografías tanto antes de acceder al interior como durante el recorrido de la visita.

UNA CABALGATA CON NOVEDADES

La Gran Cabalgata de Reyes Magos estrenará este año un nuevo formato en el que todo el desfile girará en torno a una misma historia, ofreciendo un recorrido con un hilo conductor de principio a fin.

Por primera vez, todo el desfile estará concebido como una historia única que narrará el recorrido de los Reyes Magos hasta su llegada a San Fernando, articulando una secuencia cronológica que comenzará con la fabricación de los caramelos y los juguetes, continuará con la presencia de los camellos reales, el anuncio de la Estrella de Oriente y la recogida de cartas por parte del Heraldo Real, para culminar con la llegada de Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar.

La cabalgata se articula como una narración continúa integrada por tres carrozas temáticas --Fábrica de Caramelos, Fábrica de Juguetes y Camellos-- y cinco carrozas correspondientes a la Estrella de Oriente, el Heraldo Real y los tres Reyes Magos.

Entre las principales novedades figura también el adelanto de la salida del Heraldo Real al 3 de enero, una decisión que permitirá distribuir la actividad y la afluencia de público durante dos jornadas separadas, y no continuas como ha sido siempre, ya que tradicionalmente el Heraldo ha tenido su cabalgata el 4 de enero.

Además, esta planificación ofrece una mayor capacidad de adaptación ante posibles episodios de lluvia o meteorología adversa, facilitando que, si fuera necesario adelantar la Cabalgata de Reyes, la ciudadanía pueda disfrutar de ambos desfiles.

La tradicional recepción del Heraldo Real a los niños y niñas de San Fernando se celebrará, como es habitual, el 4 de enero en el Ayuntamiento, donde recogerá las últimas cartas dirigidas a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente antes de su llegada a la ciudad.

Desde el Ayuntamiento se ha indicado que la apuesta por crear espacios singulares y visualmente atractivos se suma a una estrategia que en los últimos años ha ido consolidando la Navidad de San Fernando como un periodo de especial dinamización de la ciudad.

La experiencia de la pasada Navidad constituye una buena muestra de esta capacidad de convocatoria. La nueva Casa de Papá Noel recibió a 9.500 personas, que pudieron acceder a su interior y disfrutar de una experiencia especialmente diseñada para el público infantil.

También tuvo una gran acogida la recepción del Heraldo Real, que, con su nueva ubicación en la Plaza de la Navidad, superó las 3.200 visitas durante los pocos días en los que permaneció operativa. A estas cifras se sumaron las cerca de 5.000 visitas registradas en la estancia de los Reyes Magos, que estrenó también una nueva ubicación.

Uno de los grandes focos de atracción de la pasada Navidad fue el Belén municipal, instalado en el salón de actos del Ayuntamiento. Más de 35.000 personas pasaron por este espacio desde su inauguración, disfrutando de una propuesta que destacó por su puesta en escena y por una escenografía pensada para sorprender a quienes la visitaban.

La singularidad de estos espacios ha hecho incluso que algunas de las estancias del edificio se hayan convertido en escenario para grabaciones audiovisuales y videoclips de artistas, reforzando la capacidad del Ayuntamiento y de su entorno para generar imágenes reconocibles y atractivas.

La propuesta del Castillo de la Navidad supone así un nuevo paso en esta estrategia, como es convertir espacios emblemáticos de la ciudad en escenarios capaces de sorprender a quienes viven en San Fernando, pero también de atraer a quienes llegan desde otros municipios de la Bahía y de la provincia.