San Fernando (Cádiz) retira más de 218 toneladas de residuos tras la Cabalgata de Reyes y la jornada del 6 de enero

Efectivos del servicio de limpieza de San Fernando (Cádiz) actúan para recoger los residuos generados durante la Cabalgata de Reyes y la jornada del 6 de enero. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), a través del servicio municipal de limpieza y recogida de residuos, ha llevado a cabo un dispositivo especial por la celebración de la Cabalgata de los Reyes Magos y la jornada festiva del 6 de enero, que ha permitido retirar el 100% los residuos depositados en los contenedores de la ciudad, con una cantidad de 218 toneladas durante esos dos días.

En total, se han recogido 218.080 kilos de residuos, lo que supone un incremento cercano al 20% respecto al año anterior, cuando se registraron 183.710 kilos, ha informado el Ayuntamiento isleño en una nota. De este total, 185.200 kilos corresponden a residuos, mientras que 19.700 kilos fueron de papel y cartón y 3.180 kilos de envases.

La retirada ha concluido este miércoles 7 de enero, procediéndose ahora a la revisión y limpieza de los entornos de los contenedores, así como de los puntos de carga trasera, con el objetivo de devolver por completo la normalidad y el aspecto habitual a las calles del municipio.

El concejala de Limpieza del Espacio Público y Gestión Sostenible de Residuos Urbanos, Javier Navarro, ha destacado el trabajo realizado, subrayando que este resultado ha sido posible gracias a "una planificación anticipada" dirigida a minimizar la acumulación de embalajes en la vía pública, junto con "el destacado esfuerzo" del personal municipal, que ha sido "especialmente relevante en unas jornadas en las que se concentra el mayor volumen de residuos de todo el año".

Para garantizar la normalización de la ciudad, el servicio de recogida de restos ha desplegado desde el martes y hasta la mañana del miércoles a lo largo de distintos turnos 11 camiones y cinco vehículos, que han trabajado de manera coordinada en todos los barrios.

En paralelo, el dispositivo extraordinario de recogida selectiva de papel, cartón y envases ha movilizado seis camiones y dos vehículos de recogida soterrada de cartón y un camión adicional para la recogida trasera de envases, además de cuatro camiones destinados al traslado de los residuos recogidos desde el punto limpio hasta el vertedero. En estas labores han participado ocho conductores y cuatro peones, dedicados de forma exclusiva a la retirada de estas fracciones selectivas.

Desde el Ayuntamiento se ha señalado que la colaboración ciudadana "es clave para una correcta gestión de los residuos" y que separar y depositar adecuadamente los residuos en los contenedores correspondientes "facilita el reciclaje, mejora la eficacia del servicio y contribuye a mantener la ciudad limpia y sostenible, especialmente en los días de mayor generación de basura".

Navarro también ha puesto en valor el dispositivo especial de limpieza activado tras la celebración de la Cabalgata de Reyes, que recorrió las principales calles de San Fernando el pasado 5 de enero.

Este operativo acompañó al desfile de las carrozas, limpiando de forma progresiva el recorrido conforme avanzaba la comitiva con el objetivo de minimizar la acumulación de residuos y garantizar la seguridad y comodidad de la ciudadanía.

El dispositivo de limpieza estuvo encabezado por dos vehículos tipo pick up con responsables del servicio, situados a ambos lados para abrir paso a los operarios. A continuación, intervinieron dos vehículos eléctricos, decorados para la ocasión, con personal de limpieza, junto a dos peones con sopladoras y otros dos dedicados al barrido manual.

Posteriormente, actuaron cinco barredoras mecánicas, cuatro en línea y una barredora de mayor capacidad cerrando el dispositivo para eliminar cualquier resto acumulado. Como apoyo, se dispuso una furgoneta taller integrada en el operativo y otro vehículo de taller en retaguardia, preparados para resolver cualquier incidencia técnica con rapidez.

La coordinación de los servicios municipales y la implicación de la plantilla han permitido que la ciudad recupere "con rapidez" su imagen habitual, al tiempo que se ha apelado a la colaboración ciudadana para seguir avanzando hacia un modelo de ciudad más limpia y responsable.

BALANCE "MUY POSITIVO" DE LA NAVIDAD

Por otro lado, se ha hecho balance del desarrollo de la Navidad en la ciudad isleña, que se ha calificado de "muy positivo" desde el Ayuntamiento, al contar las actividades desarrolladas durante estas fiestas con una elevada asistencia "desde el primer día", con el tradicional encendido del alumbrado extraordinario por parte de la artista Nía, hasta el acto final de la Cabalgata de Reyes Magos.

Durante más de un mes, "miles de vecinos, vecinas y visitantes" han participado en las numerosas actividades organizadas, "demostrando una vez más el arraigo y el atractivo de la Navidad isleña", se ha apuntado.

A pesar de las inclemencias meteorológicas que han marcado buena parte de estas fechas, el Ayuntamiento ha activado alternativas y ha adaptado la programación, una capacidad de respuesta que ha permitido que la mayoría de los eventos se desarrollaran "con normalidad y con una notable afluencia de público".

Especial mención merece "el impacto positivo" que estas celebraciones han tenido en el comercio local y en el sector de la hostelería. Ambos sectores han trasladado su satisfacción por el ambiente vivido en la ciudad durante estas fechas.

La hostelería en particular ha valorado positivamente que muchos de los actos se hayan celebrado en horarios más tempranos de lo habitual, lo que ha favorecido una mayor afluencia a los establecimientos, que han presentado una imagen de gran actividad y empleo durante numerosas jornadas festivas. Asimismo, los talleres, actividades y espectáculos infantiles programados durante las fiestas han registrado una notable participación.

En este contexto, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha destacado que "la Navidad ha vuelto a demostrar su capacidad para unir a la ciudadanía y dinamizar la ciudad", subrayando "el esfuerzo" de todas las áreas municipales implicadas, así como de los colectivos y profesionales "que han hecho posible una programación amplia, diversa y segura".

La Plaza del Rey, con su decoración y su árbol en el centro, se ha consolidado como uno de los espacios "más emblemáticos y fotografiados de estas fiestas". Así, el entorno del edificio consistorial, decorado especialmente para la ocasión, se ha convertido en un punto de encuentro habitual y en un escenario recurrente para selfies y publicaciones en redes sociales, contribuyendo a proyectar la imagen de una ciudad viva y acogedora durante la Navidad.

Como novedad destacada este año, la nueva Casa de Papá Noel, abierta y visual, ha superado las expectativas, congregando a un gran número de familias. Un total de 9.500 personas han podido acceder a su interior y disfrutar de esta experiencia pensada especialmente para el público infantil.

Por su parte, la Recepción del Heraldo Real, con su nueva ubicación en la plaza de la Navidad, logró superar las 3.200 visitas en los pocos días en los que estuvo operativa. A estas cifras se suman las cerca de 5.000 visitas registradas en la Estancia de los Reyes Magos, que este año estrenaba nuevo emplazamiento.

Uno de los grandes protagonistas de esta Navidad ha sido el Belén municipal, que desde su inauguración ha recibido la visita de más de 35.000 personas en el salón de actos del Ayuntamiento.

Las actividades organizadas con motivo de la festividad de los Reyes Magos han vuelto a ser uno de los momentos más esperados y multitudinarios. Miles de personas participaron en propuestas como la llegada de Sus Majestades en helicóptero al Estadio Bahía Sur, el recorrido del Bus Real por las distintas barriadas del municipio o la tradicional Cabalgata de Reyes Magos.