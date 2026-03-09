San Fernando estrena un nuevo baño adaptado para personas ostomizadas en la Bahía de Cádiz

La concejala de Bienestar Social en el Ayuntamiento isleño, Isabel Blanco, y la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, en la inauguración del nuevo baño adaptado para personas ostomizadas en San Fernando - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El municipio de San Fernando ha estrenado este lunes un nuevo baño adaptado para personas ostomizadas en la Bahía de Cádiz, que se suma al existente en el Hospital Puerta del Mar de la capital, un recurso que permitirá a este colectivo utilizar instalaciones públicas de forma cómoda e higiénica.

El nuevo espacio se encuentra ubicado en el centro comercial Bahía Sur, lo que supone situarlo en el punto de mayor afluencia de todo el entorno, ha indicado el Ayuntamiento de San Fernando en una nota.

La iniciativa responde a una reivindicación de la Asociación de Ostomizados de Cádiz, hecha en representación de todas aquellas personas que no pueden utilizar los aseos convencionales con todas las comodidades cuando pasan largos periodos fuera de casa. Hasta ahora, muchos de ellos se veían obligados a cambiar sus bolsas de ostomía en condiciones poco adecuadas, con las dificultades que ello supone tanto a nivel de higiene como de movilidad.

El presidente de la Asociación de Ostomizados de Cádiz, Antonio Jesús Núñez, ha explicado que en la provincia hay cerca de 25.000 personas ostomizadas, por lo que contar con este tipo de instalaciones supone "un avance muy significativo".

Según ha señalado, es una afección "poco visible" que requiere de unas infraestructuras adaptadas que permitan a quienes la padecen "desenvolverse con normalidad" en espacios públicos.

Por su parte, la concejala de Bienestar Social en el Ayuntamiento isleño, Isabel Blanco, ha expresado la satisfacción por este paso que se ha dado para mejorar la vida de estas personas, resaltando que con esta medida la ciudad "vuelve a demostrar su posición pionera en todo lo relacionado con la inclusión", y que su compromiso "va más allá", al trabajar en instalar algunos más en otros puntos.

En este sentido, se ha planteado como objetivo futuro trasladar este tipo de soluciones a lugares como la playa de Camposoto, donde ya existe un módulo cinco estrellas de accesibilidad y sobre el que se está trabajando en una nueva configuración para renovarlo y ampliarlo. Esta actuación podría suponer "una oportunidad" para adaptarlo también a este servicio, aunque aclarando que no sería para esta presente temporada estival, sino para la próxima.

El nuevo baño cuenta con elementos específicamente diseñados para facilitar el cambio de las bolsas de ostomía de forma cómoda y segura. Entre otras características, dispone de un módulo a una altura adecuada --similar a un lavabo elevado--, que permite realizar el cambio de pie, evitando tener que arrodillarse en un inodoro convencional.

Además, incluye espejo, dispensador de agua, papel, perchero y otros elementos básicos para garantizar la higiene y la comodidad durante el proceso.

Este tipo de instalaciones permiten mejorar la calidad de vida de las personas ostomizadas, especialmente de aquellas con movilidad reducida o de mayor edad, para quienes las condiciones de los aseos públicos convencionales pueden suponer una dificultad.

Durante la presentación del nuevo espacio, donde también ha estado presente la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, se ha puesto de relieve la importancia de seguir avanzando en accesibilidad e inclusión.

La puesta en marcha de este baño adaptado supone "un importante avance" en la visibilización de las necesidades de las personas ostomizadas y refuerza "el compromiso" de San Fernando con la accesibilidad y la igualdad en el uso de los espacios públicos, como ha apuntado el Ayuntamiento.