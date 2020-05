Sancionados dos bares en Sanlúcar (Cádiz) por no cumplir las medidas de seguridad y 17 personas por no usar mascarillas

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 26 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) han sancionado durante el fin de semana a 17 personas por no usar mascarillas en los lugares donde no se podía garantizar los dos metros de separación. Igualmente, han sancionado a dos locales de hostelería por no cumplir las medidas de seguridad.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, dos de las personas sancionadas por no llevar mascarilla se encontraban en la playa de Las Piletas sin respetar el horario establecido por el Ayuntamiento para la permanencia en la misma.

En este sentido, ha recordado que el uso de las mascarillas es obligatoria para adultos y niños a partir de los seis años en los lugares y espacios públicos donde no se puede guardar una distancia mínima de seguridad.

En cuando a los locales de hostelería sancionados ha explicado que uno de ellos, además, cerró a mitad de la jornada dejando la terraza y las mesas sin limpiar y con la vajilla de haber servido en las mesas.