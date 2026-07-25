El Sanfer Short reúne en San Fernando a referentes del panorama audiovisual - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El Sanfer Short reúne en San Fernando a referentes del panorma audiovisual en la gala de una tercera edición marcada por el crecimiento y la reivindicación.

Según una nota del ayuntamiento, San Fernando ha vuelto a demostrar que la cultura es una de las mejores herramientas para promover la diversidad, la reflexión y el compromiso social.

La tercera edición del festival de cortometrajes SanFer Short, celebrada en el marco de la programación del Orgullo Lgtbiq+ organizada por el ayuntamiento, ha confirmado el crecimiento de una cita que, manteniendo intacta su esencia, gana cada año en participación, prestigio y repercusión.

El festival ha experimentado una evolución notable desde su primera edición, según la nota, donde se señala que no solo ha aumentado la calidad y el número de obras participantes, superando la cuarentena de trabajos presentados este año, sino que también ha reforzado su reconocimiento entre profesionales del sector audiovisual y entidades vinculadas al cine y la creación cinematográfica.

La gala de entrega de premios se celebró ayer en el Real Teatro de Las Cortes, en un ambiente cercano, dinámico y participativo, convirtiéndose en un punto de encuentro entre creadores, intérpretes, profesionales del audiovisual y público.

Más allá del reconocimiento a los trabajos premiados, la ceremonia, presentada por Fernando Cueto y Paco Clares, permitió compartir experiencias, poner en valor el talento emergente y reforzar el compromiso colectivo con una sociedad más diversa e inclusiva.

Una de las principales novedades de esta edición ha sido la incorporación de la sección GEN Z, concebida para fomentar la participación de las generaciones más jóvenes mediante la creación de cortometrajes realizados con teléfonos móviles. Esta nueva categoría amplía el alcance del festival y facilita que nuevos creadores encuentren un espacio donde expresarse a través del lenguaje audiovisual.

La gala contó con la participación de numerosas personalidades del ámbito artístico, cinematográfico e institucional, entre ellas la actriz y cantante Nya de la Rubia, la comunicadora Pamela Palenciano, Bruto Pomeroy de la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz, el actor Ken Appledorm, Teresa Segura, Lupe Mateo, María Andrómeda, Ana Salas, Juanjo Macías, Susi Rosado, así como el productor Luis Romero, José Manuel Rebollo y las directoras Rocío Sepúlveda, Andrea Ganfornina y Teresa Trasancos, entre otras.

Además de la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, y la concejala de Igualdad, Isa Blanco, estuvieron presentes la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, Belén Mayoral, de la coordinadora LGTBIQ+ de Cádiz y José Gil, presidente de Lambda La Isla.

De igual forma, acudieron al teatro Javier Paisano de Asecan, representantes de la Academia del Cine de Andalucía, como Nacho Sacaluga, entre otros profesionales del sector audiovisual y responsables de entidades vinculadas a la cultura y la diversidad.