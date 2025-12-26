Sanz destaca el "gobierno útil" de la Junta para Cádiz con un 2025 "clave" en "compromisos históricos"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en una imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press

CÁDIZ 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha destacado que el Gobierno andaluz "es útil a los ciudadanos", lo que, a su juicio, "se refleja claramente en las políticas que en Cádiz capital han tenido un gran efecto o están teniendo un gran efecto", señalando en este sentido que "el año 2025 ha sido un año clave para el despegue de infraestructuras y de compromisos históricos que se han logrado desbloquear y que marcan la diferencia de que el Gobierno de Juan Moreno es hoy el Gobierno más comprometido con Cádiz de la historia".

En declaraciones a los periodistas, Sanz ha afirmado que "se pone en evidencia principalmente en Varcárcel", preguntando "cuánto tiempo lleva pendiente", o el hospital de Cádiz, "para el que el año 2026 va a ser el año definitivo del arranque y despegue del hospital, o la Ciudad de la Justicia, de la que cuántas maquetas y proyectos se nos presentaron históricamente".

Igualmente, ha citado "las viviendas en la ciudad" o proyectos provinciales como "el proyecto de avance de la Arcos-Antequera, que se ha reactivado con el gobierno de Juan Moreno, algo que ya nadie pensó que se fuera a hacer".

"Este es el gobierno de las realidades, de la solución de los problemas históricos de la provincia de Cádiz, porque también en materia de empleo hay un récord histórico o, por ejemplo, el centro de fabricación avanzada, el Inibica, reconocido como centro catalogado de máximo nivel por la Carlos III". "Todo ello es importante gracias a que tenemos estabilidad y que podemos ofrecer unos presupuestos que permiten invertir de manera productiva y ser útil para los gaditanos, por tanto, hoy tenemos a un gobierno que marca la diferencia histórica en Cádiz", ha subrayado.

"Los demás gobiernos dejaron todo esto pendiente y nosotros resolvemos todas las deudas históricos, somos el Gobierno que está resolviendo la deuda histórica con la provincia de Cádiz", ha concluido.

En la misma línea se ha pronunciado la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, que ha señalado que se están "consiguiendo los retos planteados, no solamente en la ciudad de Cádiz sino en la provincia, con un trabajo y un esfuerzo importante". "Nuestro presidente Juan Mamreno siempre lo dice, que cuando se trabaja coordinado, con esfuerzo, con concordia y las cosas se hacen de una manera moderada, se consiguen, y eso es lo que se ha hecho durante este año 2025 y se están consiguiendo muchas cosas para Cádiz y para la provincia".

Por su parte, el presidente provincial del PP y alcalde de Cádiz, Bruno García, ha señalado que hay un reto "muy claro" en 2026 y es "seguir siendo el partido más valorado por los gaditanos, que es lo que es ahora y eso es lo que quiere seguir siendo". "Lo estamos haciendo siempre en la calle y estando muy cerquita de los problemas reales de los ciudadanos", ha apuntado el dirigente del PP.

En este sentido, ha añadido que "nuestra fórmula es muy clara, porque hay dos alternativas, una es la polarización y el tener siempre a alguien enfrente y hacer lo que hace el PSOE, que es buscar a un enemigo y tratar de tapar su vergüenza buscando la polarización, y la otra es la fórmula del PP, que es muy sencilla, un modelo de gestión para todos y un modelo que se basa es enfrentar no a las persona, haciendo un esfuerzo importante para dar soluciones a muchos de los problemas que existen".