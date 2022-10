Sanz insiste en reclamar al Gobierno "cogobernanza, flexibilidad y transparencia" en la gestión de los fondos europeos

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha insistido en reclamar al Gobierno central "una estrategia de cogobernanza, flexibilidad y transparencia" en la gestión de los fondos europeos, "especialmente los Next Generation".

Así se ha manifestado Sanz este sábado en El Puerto de Santa María (Cádiz), durante una atención a los medios antes de presidir el acto de entrega de Medallas de Oro al Mérito de Protección Civil a las agrupaciones de voluntarios de protección civil en la provincia.

El titular de Presidencia ha puesto de relieve que la Junta se encuentra en "una situación de vigilancia y de toque de atención" respecto a la ejecución de los fondos europeos por parte del Ejecutivo. "Estamos ante una situación compleja", ha apostillado.

"Quiero valorar la máxima importancia de estos fondos para el desarrollo y modernización de las comunidades autónomas", ha señalado, recalcando que "es vital y fundamental que se ejecuten convenientemente".

Sanz ha advertido que "si no podemos planificar de forma conjunta con el Estado su ejecución, no podremos hacer que repercutan en un beneficio social y económico para la comunidad". "No nos pueden informar tarde y mal, y no puede ser que no exista una planificación con tiempo y que no se permita una adaptabilidad y flexibilidad", ha añadido.

"La Junta no puede quedarse en una mera ventanilla obligada a hacer lo que decida el Gobierno de españa sin ver la realidad de la comunidad andaluza, no es un buen camino. Pedimos reflexionar", ha concluido el consejero.