Sanz muestra sus condolencias por la muerte de Patricia Ybarra, ex primera teniente de alcalde de El Puerto (Cádiz)

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha trasladado este sábado sus condolencias por el fallecimiento de Patricia Ybarra Lalor, quien fuera primera teniente de alcalde de El Puerto de Santa María con el Partido Popular de esta localidad gaditana en gobiernos anteriores.

En un mensaje publicado en la red social X, recogido por Europa Press, Sanz ha mostrado su "profunda tristeza" por la muerte de Ybarra, ofreciendo su "agradecimiento inmenso por la intensa etapa política que trabajamos juntos" en el PP de Cádiz.

"Quiero trasmitir todo mi cariño a su familia y amigos en estos momentos tan difíciles. Que descanse en paz", ha escrito el consejero andaluz.

Por su parte, el Partido Popular de El Puerto ha lamentado también su fallecimiento en un comunicado en la red social Facebook, transmitiendo su "apoyo y cariño" a la familia y amigos de la ex teniente de alcalde.

Patricia Ybarra Lalor fue concejala en el Ayuntamiento de El Puerto entre los años 2007 y 2015 con los gobiernos del PP, participando en dos legislaturas y desempeñando entre otros cargos el de teniente de alcalde.

Fuentes municipales han indicado a Europa Press que Ybarra ya no residía en la localidad portuense desde hacía varios años, ya que se marchó tras dejar de tener responsabilidades políticas en el Ayuntamiento.