Sanz reclama mayor prioridad al Gobierno en la lucha contra el narcotráfico y reforzar las penas por agresiones

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, atiende a los medios tras la inauguración de la unidad terapéutica en Tarifa. - Francisco J. Olmo - Europa Press

TARIFA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha mostrado su apoyo a los Cuerpos de Seguridad en el "trabajo importantísimo" que hacen en la lucha contra el narcotráfico y ha reclamado mayor prioridad del Gobierno, que sean considerada como profesión de riesgo, así como reforzar las penas por agresiones en esta lucha, "que sean consideradas también como delito europeo".

En declaraciones a los periodistas en Tarifa (Cádiz), Sanz ha afirmado que la lucha contra el narcotráfico "lo que requiere es el máximo apoyo, mayores capacidades y mayores medios, hay que superar el abandono al que se está trasladando a quienes luchan contra las mafias del narcotráfico".

En este sentido, ha incidido en que la lucha contra el narcotráfico "es una prioridad y se debería reclamar mayor prioridad para el Gobierno de la nación en esa materia". "Siempre voy a trasladar el apoyo a los Cuerpos de Seguridad, servicios como Vigilancia Aduanera o funcionarios de prisiones y no hay quien entienda que no sean declaradas profesiones de riesgo", ha afirmado.

Sanz ha recordado que Policía y Guardia Civil no son profesión de riesgo y ha señalado que "todo eso tiene unos derechos y unas condiciones que les hacen mejorar sus capacidades, sus posibilidades y, lógicamente, sus condiciones laborales". Así, ha reclamado "el apoyo a los Cuerpos de Seguridad, que sean declarado profesión de riesgo y que las agresiones frente a quienes luchan contra narcotráfico sean consideradas en el ámbito europeo, como delito europeo".

"He sido delegado al Gobierno de España en Andalucía, he estado con ellos, hacen una extraordinaria labor y pongo en valor personas que se juegan la vida para salvar la de otros, que es lo que hacen nuestros Cuerpos de Seguridad, por lo que siempre voy a trasladar el apoyo", ha concluido.