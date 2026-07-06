Sanz señala que el incendio de Grazalema (Cádiz) es "complejo" por viento e influencia topográfica

GRAZALEMA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El consejero de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado que el incendio declarado en el término municipal de Grazalema (Cádiz), concretamente en el Paraje El Alamillo, es "complejo" por viento e influencia topográfica.

Por su parte, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha detallado a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, que los últimos datos apuntan a que los desalojados se sitúan en unos 188, si bien en un primer momento Sanz indicaba que había unos 109, 60 de ellos en del Hotel Fuerte y el resto de alojamientos rurales y de casas diseminadas en la zona. Estos desalojos son preventivos, según el consejero.

No obstante, ha asegurado que se ha logrado mediante la intervención garantizar la seguridad de la población de Grazalema, incluso del propio Hotel Fuerte que en este momento, tras la protección que se hizo desde el principio, no hay inicialmente riesgo de afección.

En declaraciones a los periodistas, Sanz ha señalado también que hay dos carreteras cortadas, que son la A-372 de carácter autonómico y la carretera provincial CA-9123. Asimismo, ha señalado que las personas que se están desalojando de la zona de la ribera del Gaidovar van a derivarse a Zahara de la Sierra a una especie de salón de acto en la Plaza del Rey.

El consejero ha destacado que una vez declarado el incendio ha habido un despliegue importante del personal Infoca, así como de técnicos municipales y de la Guardia Civil. En este sentido, ha señalado que hay 150 medios del dispositivo Infoca activado y están operando en la zona 15 medios aéreos.

Según ha explicado, la actuación ha sido "muy importante" al principio, porque inicialmente con el viento existente el desplazamiento podía dirigirse hacia la zona del Hotel Fuerte, por eso hubo un desalojo inmediato, pero luego con la reacción del viento ha ido situándose hacia lo que en este momento es el flanco izquierdo, que es la zona donde la actuación de los medios aéreos, ha indicado.

Asimismo, ha señalado que la zona del flanco derecho "en este momento está activa y tiene un nivel de intensidad importante", por lo que es donde se están priorizando las actuaciones, especialmente ante el posible riesgo de cambio de viento. "Hay previsiones de que pueda bajar el viento, pero también de que cambie a sur, lo cual complicaría la actuación y es lo que ha obligado en este momento a la máxima reacción derivarla hacia la zona de ese flanco derecho", ha apuntado.

Sanz ha señalado que no hay amenaza para la zona del Pinsapar, "por lo menos mientras que se mantengan las condiciones", porque "en los incendios ya se sabe que puede haber cambio de viento y de circunstancias". No obstante, ha insistido en que "en este momento tanto la población como el hotel son zonas protegidas y por tanto no hay riesgo, ya que la población que pueda estar afectadas ha sido desalojada".

El consejero ha agradecido al alcalde, Carlos García, la puesta a disposición de todos los concejales, de los equipos técnicos, Policía Local y, "una vez más, coordinación y rápida reacción". "Hay que ser muy prudente. El gran objetivo era frenar la cabeza, si frenábamos la cabeza nos garantizábamos mucho y en la parte flanco izquierdo se ha podido conseguir y se está trabajando en flanco derecho. Confiemos que todo siga evolucionando", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Grazalema, Carlos García, ha trasladado un mensaje de "tranquilidad", al igual que el consejero, ya que "todos los medios inicialmente se han dispuesto precisamente para ello, para salvar la situación". En cuanto a los desalojos, ha indicado que se han producido en el entorno de Los Alamillos y el Campo Buche, una zona fundamentalmente de segundas residencias y con dos complejos hoteleros, uno de ellos menor, que solamente tenía trabajadores, y otro de ellos mayor, el Hotel Fuerte, donde se han desalojado alrededor de 60 personas.

El alcalde ha explicado que el incendio afecta a una zona de monte, especialmente de Alcornocal, una zona que se incendió y sufrió una devastación importante hace unos 50 años, que se acabó cubriendo.