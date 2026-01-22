El secretario del PP en Algeciras asumirá la dirección del partido tras la baja como militante de Landaluce

Archivo - Jacinto Muñoz, concejal del Ayuntamiento de Algeciras y diputado provincial. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El PP de Algeciras (Cádiz) ha "reafirmado su compromiso" este jueves con la "estabilidad, cohesión interna y continuidad" del proyecto político en la ciudad y ha señalado en este sentido que Jacinto Muñoz, como secretario general del PP de Algeciras desde 2010, asumirá la dirección del partido a nivel local tras la baja voluntaria de militancia del hasta ahora presidente local, José Ignacio Landaluce.

En una nota, el PP ha trasladado un "mensaje de tranquilidad a afiliados, simpatizantes y vecinos de Algeciras". "Mantenemos la normalidad dentro del PP local y seguiremos funcionando con absoluta normalidad, como siempre hemos hecho, centrados en el trabajo y en el interés general de Algeciras", han afirmado.

La dirección provincial del PP ha manifestado igualmente que Algeciras es "un municipio de especial relevancia para el PP", destacando su "importancia estratégica y política" y subrayando que "va a seguir siendo una prioridad para el partido".

Jacinto Muñoz es primer teniente alcalde y delegado de Seguridad Ciudadana, Movilidad Urbana y Personal del Ayuntamiento de Algeciras y diputado provincial en la Diputación de Cádiz.