Sector de flor cortada de Chipiona culmina una campaña de Todos los Santos "muy planificada" y con buenas previsiones

Flores en un invernadero de Chipiona, que serán destinadas a la campaña de Todos los Santos - ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES COSTA NOROESTE DE CÁDIZ

CHIPIONA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

Los agricultores de flor cortada en Chipiona (Cádiz) encaran esta semana la recta final de la campaña del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, una festividad que supone en torno al 30% y 35% del volumen de negocio anual para el sector, que vaticina una buena campaña y que ha estado "muy planificada" para no llegar a esta fecha con excedentes y que el precio de la flor descienda.

Luis Manuel Rivera, representante de flor cortada en COAG Andalucía y representante de la Asociación de Agricultores Costa Noroeste de Cádiz, ha explicado a Europa Press que los agricultores gaditanos han trabajado "durante meses" para llegar a este fin de campaña con unas flores de "máxima calidad" y en coordinación con las comercializadoras para cultivar lo que se vaya a vender.

Andalucía concentra el 80% de la producción nacional y cuenta con 500 hectáreas dedicadas a este tipo de cultivo, 450 de ellas solo en Chipiona, por lo que esta localidad gaditana se convierte estos días en el epicentro de las ventas de flores que se destinarán, sobre todo, a llenar los cementerios de España.

Luis Manuel Rivera ha resaltado la "alta calidad" de las flores que se plantan en esta zona de la provincia de Cádiz, haciendo hincapié en que los invernaderos de Chipiona son "el epicentro" de la flor cortada en España.

Y es que, las que se producen en este municipio gaditano van a llegar a numerosos puntos de la geografía española e incluso a zonas del norte de Europa como Países Bajos, siendo los crisantemos las flores "estrella" en esta fecha de recuerdo a las personas fallecidas.

A este respecto, ha explicado que en estos países europeos han visto de la "calidad" de la tierra donde se cultivan estas plantas y que por ello están cada vez más viniendo a Chipiona a sembrar aquí las flores que luego se llevarán a su lugar de origen, e incluso llegando en algunos casos a sinergias con agricultores locales.

"Somos el jardín de España", ha aseverado Rivera, quien ha puesto el foco en el trabajo y "el esfuerzo" que realizan los agricultores de la Costa Noroeste para sacar adelante cada una de las campañas fuertes que tienen a lo largo del año, la más inminente, la de Todos los Santos, que ya está prácticamente culminada, con los responsables de los invernaderos entregando el género a las comercializadoras encargadas de enviar el material a floristerías y otros puntos de venta.

Tras el 1 de noviembre, el responsable de COAG Andalucía ha aclarado que los invernaderos de Chipiona seguirán teniendo flores, y que incluso algunos han empezado a plantar algunas flores de pascua para intentar entrar en este mercado navideño antes de pasar ya a otras de las grandes campañas del año, la del 14 de febrero con San Valentín.

Por eso, ha animado a seguir regalando flores más allá de estas fechas clave, ya que "tras un ramo de flores, hay muchas personas que dependen de ese cultivo".