El sector hostelero vaticina un verano "histórico" y "de ensueño" en la provincia de Cádiz

CÁDIZ, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sector de la hostelería se prepara para vivir un verano "de ensueño" en la provincia de Cádiz, donde se prevé que siga la senda de los eventos que se han ido celebrado a lo largo del año, como la Semana Santa, los carnavales de Cádiz, el Mundial de Motociclismo o la Feria del Caballo, y sea un verano "histórico".

Unas expectativas que de cumplirse beneficiará, no solamente a hoteles, bares o restaurantes de Cádiz, sino también a proveedores, encargados de suministrar a las empresas principales de todo lo necesario para funcionar, como alimentación y otros servicios. "Una vez que nosotros cubrimos las expectativas, toda la provincia se monta en el carro", ha aseverado Antonio de María, presidente de la patronal de la hostelería en la provincia de Cádiz, Horeca, ha explicado a Europa Press.

De María ha argumentado que, "desde primeros de año, todas las convocatorias que ha habido con carácter turístico han sido históricas" y "con la mayor afluencia de cada evento conocido hasta la fecha", por lo que se espera que estas circunstancias se repitan en verano.

"La gente parece que después del Covid-19 y, una vez recuperado, han valorado muchísimo el hecho de darse un homenaje personal y cualquier evento que se convoca rompe los parámetros. Así que el verano esperemos que no vaya a ser menos", ha afirmado de María.

Para el presidente de Horeca existe además otro "fenómeno" que va a beneficiar a ese aumento de turistas en la provincia, como es las viviendas con fines turísticos, que se estima en más de 85.000 plazas según datos de la Junta de Andalucía.

"Eso hace que todavía venga mucha más personas y al final tenemos lo que es el alojamiento reglado y a todas esas personas que se están incorporando mediante la vivienda turística, que suma como viajeros y personas que están en la ciudad", ha expuesto.

No obstante, en estas previsiones "de ensueño", el dirigente de la patronal hostelera ha advertido que pueden "distorsionarse" si la meteorología no acompaña este verano bien porque se registren muchos días de viento de levante o incluso de poniente, que "si hace mucho frío la gente no va a la playa". "Salvo por esas dos cositas, por lo demás se espera que sea un verano de ensueño", ha apostillado.

La temporada veraniega se inicia en esta provincia en torno a la segunda quincena de julio, que es cuando "suele ocurrir esa emigración de gente hacia la costa", ha señalado Antonio de María, quien ha añadido que durante la primera quincena "se nota un cierto verano porque los niños ya no van al colegio y los padres no tienen que levantarse temprano, por lo que ya hay ambiente en la calle. Pero el movimiento turístico de desplazamiento se produce en la segunda quincena".

Es por eso que desde la patronal no se aventuran a ofrecer una cifra de crecimiento al entender que "aún es pronto" para ello, aunque las expectativas es que sean favorables para la provincia de Cádiz.