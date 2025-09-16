El Senado aprueba instar al Gobierno a ampliar la pista del aeropuerto de Jerez e incluirlo en los PGE

MADRID/CÁDIZ 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Industria y Turismo del Senado ha aprobado una moción, a propuesta del PP, para instar al Gobierno a acometer cuanto antes el proyecto de ampliación de la pista del aeropuerto de Jerez, en la provincia de Cádiz, previsto en la revisión del Plan Director del citado aeropuerto del año 2022, así como habilitar en los próximos Presupuestos Generales de Estado (PGE) una partida presupuestaria en cantidad suficiente de cara a su ejecución. La moción ha sido aprobada con 17 votos a favor, nueve en contra y tres abstenciones.

El senador del PP por la provincia de Cádiz, José Ignacio Landaluce, ha sido el encargado de defender la moción presentada señalando que el aeropuerto de Jerez, que es el único de la provincia, "está infrautilizado, apenas funciona un tercio de su capacidad y, sin lugar a dudas, está preparado para aumentar esa capacidad porque, antes de la pandemia, ya demostró que era capaz de superar las cifras que está teniendo ahora, no sólo de despegues y aterrizajes, sino también de llegada de pasajeros".

En este sentido, ha apuntado que "en el Plan Director se atendía a la capacidad operativa de la que dispone actualmente el aeropuerto y puede atender cerca de dos millones de pasajeros y más de 660.000 vuelos, cuando ya demostró que había llegado a 54.400 operaciones y 1,12 millones de pasajeros".

Landaluce ha defendido que esa ampliación del aeropuerto de Jerez "tendría indudables efectos directos, tanto en la creación de empleo como en su desarrollo económico, e incluso tendría mejoras en provincias limítrofes que también tienen una gran capacidad turística".

En este sentido, ha añadido que esa ampliación "es urgente y vital" y ha pedido al Gobierno "que no ponga como excusa que no tiene pasajeros suficientes, porque si no tiene aviones de mayor capacidad difícilmente tendrá capacidad para transportar más pasajeros y aumentar ese ratio que se exige sin dar la posibilidad de combatirlo".

EL PSOE LO VE "ELECTORALISTA"

Por su parte, el senador del PSOE en la provincia de Cádiz, Alfonso Moscoso, ha criticado la propuesta del PP porque "ha gobernado en el país y nunca jamás ha impulsado los grandes proyectos de infraestructura de la provincia", por lo que "vuelve a caer una vez más en iniciativas electoralistas populares".

Además, ha afirmado que "el verdadero problema del aeropuerto de Jerez es el abandono permanente y constante turístico al que la Junta de Andalucía, en los últimos siete años, y la Diputación Provincial de Cádiz, en los dos últimos años, está sometiendo al conjunto de la provincia". "Todo lo contrario que cuando gobernaba el PSOE en la Diputación, con un suficiente presupuesto en materia turística para la promoción y el aumento de la conectividad destinando millones de euros para que viniesen más turistas", ha manifestado.

En este sentido, Moscoso ha añadido que el PP en la Junta y Diputación tiene "gobiernos sin proyectos de provincia, sin inversión en promoción y sin acuerdos para atraer nuevos vuelos" y ha asegurado que la moción "solamente persigue el titular, pero la verdadera realidad del aeropuerto de Jerez es que cuando el PP gobierna se queda en blanco y no mueve ni un solo dedo".

Por su parte, el portavoz del PP, José Ignacio Landaluce, ha manifestado que lo que se pide en la moción "no es algo que se nos acaba de ocurrir", ya que en el documento de regulación aeroportuaria había 2.250 millones de euros para el periodo de años 2022 al 2026 y "ahí no había compromiso con Jerez", al igual que Aena "realiza inversiones adicionales de 351 millones de euros hasta el 2026 en los aeropuertos españoles, y no está tampoco el aeropuerto de Jerez".

"Parece como si quisieran que el aeropuerto de Jerez no siguiese abierto, con lo importante que es", ha afirmado Landaluce, que ha incidido en que, en infraestructuras de la provincia, "si hay un lugar y un punto básico, no sólo para el tema de turismo sino para el resto de la actividad que se genera en torno, es el aeropuerto de Jerez".

ENMIENDA SUSTITUCIÓN RECHAZADA

Por su parte, el PSOE ha presentado una moción de sustitución a la moción del PP para dirigir la reclamación a Aena en vez de al Gobierno, instándola a "seguir colaborando activamente con las distintas administraciones con competencias en materia de turismo, con el objetivo de impulsar la conectividad aérea en los aeropuertos de su red, y, por lo tanto, en el de Jerez".

Igualmente, la moción del PSOE instaba a Aena a que "continúe realizando un análisis y seguimiento de la capacidad y la demanda en todas sus infraestructuras, incluido el aeropuerto de Jerez, con el fin de planificar con la antelación suficiente las inversiones necesarias para atender el tráfico previsto".

La enmienda del PSOE ha sido desestimada después de que el PP aceptara incorporarla como enmienda de adhesión y no de sustitución. Por su parte, el PSOE ha propuesto, en vez de aceptar que fuera como adhesión, que la iniciativa se quedara "sobre la mesa" y llevarla en la próxima Comisión, lo que no ha sido aceptado por el PP porque "todos sabemos lo que necesita la provincia, porque está reservado el espacio para poder crecer el aeropuerto de Jerez y está muy clara cuál es la necesidad y el compromiso de todos".

Así, se ha votado la moción presentada por el PP en la que se insta al Gobierno a acometer dicha ampliación y a habilitar una partida para ello en los próximos PGE, con 17 votos a favor, nueve en contra y tres abstenciones.