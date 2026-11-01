Setenil de las Bodegas (Cádiz) se cuela en la lista de los diez pueblos más bonitos de España en 2026

Mirador de Setenil de las Bodegas, en la provincia de Cádiz. - EUROPA PRESS

SETENIL DE LAS BODEGAS (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El municipio gaditano de Setenil de las Bodegas se ha colado en la lista de los diez pueblos más bonitos de España en este 2026, siendo el noveno mejor valorado y el único de Andalucía.

Según la web de la asociación Los pueblos más bonitos de España, consultada por Europa Press, Setenil ha obtenido una media 4,67 puntos sobre 5, y una nota de clasificación de 4,382 puntos que le ha valido esa novena posición, por delante de Pedraza, en Segovia.

En esta lista oficial de los pueblos mejor valorados de 2026 sólo hay una referencia a Andalucía, representada en Setenil, una de las localidades más singulares de los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz, reconocible por sus calles de Cuevas del Sol y Cuevas de la Sombra, donde los negocios y viviendas se encuentran excavadas en las rocas, y donde la posición del sol determina esos nombres.

El alcalde, Rafael Vargas, ha destacado a Europa Press la inclusión de junto a pueblos que son "punteros" en materia turística como pueden ser Albarracín (Teruel), La Alberca (Salamanca) o Pedraza (Segovia), enfatizando que hayan sido los propios visitantes los que valoren el nivel de calidad de este municipio gaditano, situándolo en esa novena posición.

Para Vargas, su presencia entre los pueblos más bonitos de España supone un reconocimiento al trabajo desarrollado desde el Ayuntamiento por tener sus calles y servicios en estado "óptimo" cada día a pesar de recibir a miles de turistas durante la semana.

Al respecto, ha indicado que cuando se habla de turismo, no solamente se contempla la promoción en ese sentido, sino "todo lo que trae aparejado" para los ayuntamientos en cuestiones como la limpieza, la seguridad, el tráfico, el aparcamiento y "la compatibilidad del turismo con la vida diaria en el pueblo", un hecho en el que ha hecho hincapié.

Es por eso que ha resaltado "el esfuerzo" realizado con la gestión de los servicios públicos así como en apostar por un turismo "sostenible" que no afecte al "día a día" de sus vecinos, que son los que dotan de vida y autenticidad a esta pequeña localidad de apenas 2.500 habitantes.

"Hemos hecho una serie de trabajos para minimizar el impacto que tiene el turismo", ha contado el alcalde, poniendo de ejemplo la ampliación de plazas de aparcamiento para residentes o la limitación de acceso y estacionamiento de autocares para facilitar el tráfico en un pueblo con un casco histórico de calles estrechas.

También ha puesto en valor toda la industria alrededor del turismo que hace que se fije la población y no se vacíe como pasa en otros lugares del centro de España, considerándose por ello "privilegiado" por que su pueblo tenga "vida".

Rafael Vargas ha avanzado también que el hotel de Tugasa que existe en Setenil pasará de tres a cuatro estrellas, con lo que se mejorará considerablemente el servicio al turista y la capacidad de recibir visitantes, al aumentar también en habitaciones disponibles. Y es que para el alcalde, uno de las medidas del llamado "turismo de calidad" está en las pernoctaciones, por lo que mejorar esta opción va a repercutir en la economía local.

Además de las calles Cuevas del Sol y Cuevas de la Sombra, Setenil ofrece otros atractivos, como la Torre del Homenaje y un aljibe subterráneo que marcan su pasado medieval, o la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación, de estilo tardo-gótico renacentista, y las ermitas de Nuestra Señora del Carmen, San Benito y San Sebastián.

En Setenil también hay vestigios de la presencia humana data desde el neolítico, con restos arqueológicos que así lo atestiguan y que atesoran en este pequeño pueblo de la Sierra de Cádiz.

En la lista de este 2026, el top tres lo ocupan Albarracín, en Teruel, La Alberca (Salamanca) y Alquézar (Huesca). El resto de la lista lo completan Santillana del Mar (Cantabria), Trujillo (Cáceres), Frías (Burgos), Peñalba de Santiago (León), Aínsa (Huesca), Setenil (Cádiz) y Pedraza (Segovia).