El sexto destructor de la US Navy llega a su nuevo puerto en la Base Naval de Rota (Cádiz)

El 'USS John Basilone' (DDG 122), el destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke, llegando a su nuevo puerto en la Base Naval de Rota (Cádiz). - US NAVY

ROTA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El 'USS John Basilone' (DDG 122), el destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke, ha llegado a su nuevo puerto en la Base Naval de Rota (Cádiz), uniéndose a las fuerzas navales estadounidenses desplegadas que operan en Europa, con el que se completa la cifra de seis destructores conforme a los acuerdos bilaterales entre España y Estados Unidos.

El 'John Basilone' se suma a las unidades asignadas al comandante de la Fuerza de Tarea 65 y del Escuadrón de Destructores 60, apoyando operaciones de seguridad marítima regional y oportunidades de entrenamiento rutinario junto a aliados de la OTAN y socios de la región, como ha informado la Base Naval en una nota.

"Operar en el teatro de operaciones europeo brinda a nuestras tripulaciones oportunidades valiosas para proyectar poder de combate, mantener la disponibilidad operativa y defender las aproximaciones marítimas a nuestro país", ha declarado el almirante J.T. Anderson, comandante de la Sexta Flota de EEUU.

Así, ha dado la bienvenida al destructor, esperando "con interés" que el buque se una a sus unidades desplegadas.

"Nos enorgullece dar la bienvenida al USS John Basilone y a su tripulación al equipo de Rota", ha afirmado el capitán de navío Charles Chmielak, comandante de las Actividades Navales de EEUU en España y de la Estación Naval de EEUU en Rota.

Al respecto, ha señalado que esta Estación Naval "continúa comprometida para brindar el apoyo operativo que nuestros marinos y buques necesitan para permanecer dispuestos, con capacidad de respuesta y preparados para hacer frente a los desafíos de un entorno de seguridad cada vez más complejo".

Puesto en servicio a finales de 2024, el 'John Basilone' es un destructor de misiles guiados multimisión capaz de realizar operaciones de defensa aérea, guerra antisubmarina y guerra antisuperficie.

El buque, que ha cambiado de puerto base desde la Estación Naval de Mayport en Florida, rinde homenaje al sargento primero del Cuerpo de Marines de EEUU.

John Basilone, que recibió la Medalla de Honor por sus actos en la Batalla de Guadalcanal en 1942 y fue condecorado a título póstumo con la Cruz de la Marina por su valentía en la Batalla de Iwo Jima en 1945. Fue el único marine de rango alistado en la Segunda Guerra Mundial que recibió ambas condecoraciones.

"Es un honor para nuestra tripulación traer el legado del sargento primero Basilone a Europa", ha afirmado el capitán de fragata T. Max Murphy, comandante del John Basilone, añadiendo que están "deseosos" de integrarse en la comunidad de Rota, "trabajar junto a nuestros anfitriones españoles y apoyar la capacidad de EEUU para disuadir y ganar futuros conflictos".

Con sede en Nápoles (Italia), la Sexta Flota de EEUU lleva a cabo todo el espectro de operaciones conjuntas y navales, a menudo en coordinación con fuerzas de aliados y socios, para fomentar intereses compartidos y promover la estabilidad marítima en Europa y África.