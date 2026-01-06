La Sierra de Cádiz recibe a los Reyes Magos este martes tras los aplazamientos de cabalgatas por la lluvia

Imagen de la Cabalgata de Reyes de El Gastor (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE EL GASTOR

SEVILLA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Varios municipios de la Sierra de Cádiz han celebrado finalmente este martes 6 de enero sus Cabalgatas de Reyes Magos, después de que las previsiones de lluvia obligaran a aplazar estos actos previstos inicialmente para la jornada del lunes en localidades como Olvera, Algodonales, Torre Alháquime y El Gastor.

En el caso de El Gastor, la Cabalgata ha salido finalmente a las 11,00 horas de este martes y se ha desarrollado sin incidencias, concluyendo con la "tradicional entrega" de regalos, según ha informado el Ayuntamiento de la localidad a Europa Press.

Desde el Consistorio han destacado además que la cita ha registrado una mayor afluencia de público que en otros años, una circunstancia que atribuyen a que vecinos de otras localidades cercanas hayan aprovechado que las cabalgatas no coincidían en horarios para asistir al municipio.

La jornada del martes ha permitido así que los municipios que optaron por retrasar sus desfiles pudieran celebrar la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar con normalidad, después de que la amenaza de lluvia condicionara la programación de este tradicional acto en buena parte de la Sierra gaditana.

En el caso de los municipios gaditanos de Algodonales y Torre Alháquime, las Cabalgatas han salido a las 12,00 horas, mientras que el caso de Olvera iniciará su recorrido a las 17,00 horas.

Por otro lado, Zahara de la Sierra decidió suspender la cabalgata ante la amenaza de lluvia que se presentaba en la jornada de este lunes, y que los reyes magos entregasen sus regalos a los niños del pueblo en un acto en el salón bajo de la Plaza del Rey.

En el resto de pueblos de la sierra gaditana la Cabalgata de Reyes se celebró en su jornada habitual, aunque con adelantos de hora en algunos de ellos como en El Bosque o Alcalá del Valle, donde sus Reyes Magos salieron a las 11,00 horas a la calle.