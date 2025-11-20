Siete asistidos, uno evacuado al hospital, tras incendiarse un vehículo en un garaje subterráneo de Puerto Real (Cádiz)

CÁDIZ 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Siete personas han sido atendidas por los servicios sanitarios y una de ellas ha precisado traslado hospitalario tras un incendio registrado en la madrugada de este jueves 20 de noviembre en un garaje subterráneo de un edificio en la localidad gaditana de Puerto, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Varios vecinos llamaron al teléfono 112 sobre las 02.40 horas para alertar de que estaba ardiendo un vehículo en un garaje subterráneo de un edificio en la calle Puerto Rico, en la barriada Río San Pedro. Acto seguido se activó de inmediato a Bomberos, Policía Local y Nacional, Cruz Roja y Centro de Emergencias Sanitarias.

Los servicios sanitarios desplazados al lugar atendieron a siete personas, una de ellas evacuada al hospital por inhalación de humo y el resto, atendidas en el lugar por patologías de carácter leve. Según ha informado la Policía Local, el edificio, de cinco plantas, fue evacuado en su totalidad y los vecinos de los pisos superiores ya han podido volver a sus casas tras la intervención de los operativos de emergencia.