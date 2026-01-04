Siguen las cancelaciones este domingo de ferris desde Tarifa (Cádiz) a Tanger por el paso de la borrasca 'Francis'

Archivo - Imagen de archivo de vista del puerto de Algeciras (Cádiz) durante la operación salida de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2025. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La naviera Africa Morocco Link (AML), que opera en el puerto de Tarifa (Cádiz), han comunicado la cancelación este domingo 4 de enero de sus salidas hacia Tánger, en Marruecos, debido a las condiciones meteorológicas adversas registradas en el Estrecho de Gibraltar por el paso de la borrasca 'Francis'.

Este pasado sábado, AML ya avisaba de estas suspensiones a causa de las "condiciones meteorológicas adversas", siendo el mismo motivo que ha alegado Africa Morocco Link para cancelar los ferris de las 16,00, 18,00 y 20,00 horas, así como el primer viaje otrora programado a las 8,00 horas del lunes.

No obstante, sí están por el momento sin incidencias los barcos que cubren esta ruta con Balearia de las 19,00 horas del domingo y de las 7,00 horas del lunes, según se publica en la web de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, consultada por Europa Press.

Con el anuncio de AML, la naviera acumula tres días con interrupciones de su servicio debido al temporal en el Estrecho, tras suspender varios ferris en la jornada del viernes y del sábado.

En la comarca gaditana del Estrecho, el nivel naranja permanecerá activado desde el comienzo de la jornada hasta las 21,00 horas, con una acumulación de cien litros por metro cuadrado en doce horas. La Aemet ha precisado que las precipitaciones más intensas se esperan "en la mitad occidental de la comarca" y vendrán acompañadas de tormentas.

Asimismo, en las zonas gaditanas de Grazalema, la campiña y el litoral está decretada la alerta amarilla desde las 8,00 hasta las 21,00 horas, con acumulaciones de 40 litros por metro cuadrado en doce horas a causa del temporal en el sur de las respectivas comarcas.