Un simulacro en el helipuerto de Algeciras (Cádiz) recrea un rescate tras colisión de un helicóptero contra el puerto

Archivo - Helipuerto de Algeciras en una imagen de archivo. - AENA - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El helipuerto de Algeciras (Cádiz) ha acogido este miércoles un simulacro de emergencia aeronáutica para evaluar los procedimientos de actuación recogidos en su Plan de Autoprotección, al recrearse la colisión de un helicóptero, con 12 personas a bordo, contra la cubierta del aparcamiento del puerto de la ciudad.

Con ello se busca analizar la eficacia de los procedimientos y comprobar el grado de conocimiento y coordinación existente entre los diferentes colectivos --externos e internos-- que intervendrían en la asistencia a un accidente aéreo, ha informado Aena en una nota.

De esta manera, durante el simulacro se han analizado los tiempos de reacción y respuesta de todos los medios participantes, además de la integración entre ellos, a fin de optimizar su coordinación.

Además del personal de Aena y de los colectivos que desarrollan su labor en la infraestructura algecireña, como la compañía Hélity o los servicios de mantenimiento y seguridad privada (Trablisa), han participado los medios externos involucrados en el Plan de Autoprotección del Helipuerto.

En concreto, ha estado la Unidad de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno, el Centro de Coordinación de Emergencias Cecem 112, el 061, el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, la Policía Portuaria, la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Local de Algeciras, el Servicio Médico DKV y Cruz Roja.

El ejercicio ha simulado el accidente de una aeronave que realiza el trayecto de Ceuta a Algeciras con diez pasajeros y dos tripulantes a bordo. Durante el aterrizaje en la infraestructura algecireña, la aeronave registra un fallo inesperado y colisiona contra la cubierta del aparcamiento del puerto de la ciudad, en la zona contigua al área de aproximación y despegue de la infraestructura.

En ese momento, el personal del Servicio de Salvamento de Extinción de Incendios (SSEI) del helipuerto se percata de la situación, al encontrarse sus dependencias al lado del lugar del accidente, mientras que Centro de Operaciones (Ceops) de la infraestructura activa el Plan de Autoprotección y avisa al 112.

El accidente se salda con un balance de tres heridos graves -- dos pasajeros y un miembro de la tripulación-- y nueve leves --ocho pasajeros y un tripulante--, que son evacuados y conducidos a los hospitales.

Inmediatamente después del impacto, el helipuerto declara la fase de Emergencia General del Plan de Autoprotección. Al tratarse de una emergencia dentro de las instalaciones de Aena, los medios del helipuerto asumen inicialmente los puestos de mando principal y avanzado para, posteriormente, ceder el mando a los responsables de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.

El Centro de Coordinación Operativa Integrado se ha trasladado por primera vez al nuevo edificio del Centro de Coordinación de Procesos y Protección Portuaria del Puerto de Algeciras, dotado de la última tecnología y recientemente puesto en servicio, junto al helipuerto.

Paralelamente, el helipuerto ha puesto a su disposición todos los medios con los que cuenta, tanto humanos como materiales, además de activar el protocolo de atención a víctimas y familiares y abrir la sala de familiares habilitada en la infraestructura.

Aena ha señalado que el Plan de Autoprotección del Helipuerto de Algeciras se mantiene actualizado mediante el desarrollo de simulacros generales como el de hoy, con carácter bianual, que permiten hacer un seguimiento continuado de la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia en el helipuerto.

El Plan de Autoprotección, del que disponen todos los aeropuertos y helipuertos de la red de Aena, responde al objetivo básico de minimizar las consecuencias que tendría una emergencia aeronáutica, garantizando la protección de las vidas humanas y los bienes, así como la recuperación de la operatividad en el menor tiempo posible.