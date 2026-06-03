La Sociedad Filatélica Gaditana reconoce a Correos con un sello dedicado a su edificio principal en Cádiz

Representantes de Correos y de la Sociedad Filatélica Gaditana en un acto en la oficina de Cádiz - CORREOS

CÁDIZ 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Correos ha sido reconocido por la Sociedad Filatélica Gaditana con un sello personalizado de su oficina principal en Cádiz en agradecimiento a su colaboración en la organización de actividades vinculadas a la filatelia y el coleccionismo durante 2025 en este espacio de la Plaza Topete.

El reconocimiento, materializado también en una placa conmemorativa, ha sido entregado por el presidente de la entidad, Paco Velázquez, y su vicepresidente, Juan Antonio Casas, a la responsable de la oficina, Estrella Sánchez, y al jefe de Sector Clúster de la Gerencia de Negocio Minorista y Servicios en la provincia, Víctor de la Torre.

Según Correos, la placa integra los diseños de los cuatro TuSellos creados con motivo de las exposiciones temáticas del año pasado dedicadas al Carnaval, la Semana Santa, Manuel de Falla y la Naturaleza.

La colaboración entre Correos y la Sociedad Filatélica Gaditana se ha consolidado como una línea estable de actuación en la difusión cultural en Cádiz. Desde 2023, este trabajo conjunto ha permitido desarrollar un total de 18 exposiciones filatélicas y de coleccionismo en la oficina principal.

En muchas de estas citas, se han creado diseños específicos a través de TuSello, el producto de Correos que permite convertir imágenes en sellos personalizados con plena validez postal.

En este contexto, actualmente puede visitarse en la oficina principal la II Expofil y de Coleccionismo de Tema Libre, una nueva muestra organizada por la Sociedad Filatélica Gaditana.

Con motivo de esta exposición, la entidad ha promovido la creación de un sello personalizado de tarifa A y una tarjeta máxima dedicados al edificio principal de Correos de Cádiz, diseñados por Juan Antonio Casas Pajares.

Esta iniciativa pone en valor el inmueble como referente de la actividad postal y escenario habitual de iniciativas culturales en la ciudad.

Correos ha indicado que las personas interesadas en crear sus propios TuSellos pueden hacerlo en cualquier oficina de Correos o a través de la oficina virtual. Estos productos están disponibles en distintos formatos --pliegos de 15 sellos panorámicos, 20 con viñeta o 25 clásicos-- y permiten personalizar envíos con imágenes propias manteniendo todos los elementos oficiales.

A lo largo del tiempo, los productos filatélicos de Correos han contribuido a difundir acontecimientos, tradiciones y elementos representativos del patrimonio cultural, consolidándose como un soporte singular de memoria colectiva y expresión artística.