Sorprendido un mariscador furtivo en El Puerto con 45 kilos de coquinas capturadas

Archivo - Imagen de un vehículo del Seprona de la Guardia Civil. - EUROPA PRESS - Archivo

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil han intervenido más de 45 kilos de coquinas a un mariscador furtivo en El Puerto de Santa María (Cádiz), evitando así la comercialización y consumo de un marisco capturado de forma ilegal, en zona de no producción y carente de todo tipo de trazabilidad.

En este sentido, la Guardia Civil ha recordado que este tipo de bivalvo puede llegar a acumular una cantidad ingente de toxinas, por lo que es muy importante que su comercialización se realice con todas las garantías sanitarias.

En una nota, ha explicado que los hechos se produjeron sobre las 11,30 horas de este jueves, cuando guardias civiles del Seprona, con base en El Puerto de Santa María, observaron a una persona en las inmediaciones del río Guadalete que se dirigía a un vehículo portando una espuerta (capazo) de color negro.

Ante la sospecha de una posible actividad de marisqueo furtivo, se procedió a interceptar el vehículo cuando su conductor intentaba abandonar el lugar. Una vez identificado resultó ser un vecino de Sanlúcar de Barrameda de 55 años de edad.

En la inspección realizada se localizaron aproximadamente 45 kilos de coquinas en el maletero. Requerido para presentar licencia de mariscador, manifestó carecer de ella. Asimismo, se comprobó que la captura se había efectuado en una zona de no producción.

Por todo ello, los agentes informaron de la formulación de la correspondiente denuncia ante la autoridad competente, procediéndose a la aprehensión de las coquinas bajo recibo y su posterior devolución al medio natural.