El South International Series Festival celebra este miércoles en Cádiz su gala de clausura con la entrega de premios

Archivo - Presentación del cartel del South International Series Festival de 2026 en Cádiz. - SOUTH INTERNATIONAL SERIES FESTIVAL - Archivo

CÁDIZ 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El South International Series Festival 2026 llega a su fin este miércoles 4 de noviembre con la celebración de la gala de clausura en el Gran Teatro Falla de Cádiz, donde se desvelará el palmarés oficial de esta cuarta edición tras varias jornadas de proyecciones y encuentros profesionales.

Conducida por la actriz Leonor Lavado, en la gala se conocerán las producciones galardonadas en las secciones oficiales a concurso de Ficción y No Ficción, junto al veredicto del Premio del Público, el reconocimiento 'Ciudad de Cádiz' y la propuesta ganadora de la iniciativa South Boost.

Como ha resaltado la organización, la velada supondrá "un hito" en la trayectoria del festival, ya que pondrá el broche de oro a su última entrega otoñal antes de trasladar su calendario a la primavera a partir de 2027, una cita que tendrá lugar del 30 de abril al 5 de mayo.

El apartado artístico correrá a cargo de un cartel musical diverso que reunirá sobre las tablas del coliseo gaditano a Lorena Gómez, Antoñito Molina, Angy Fernández, Jaime Terrón, Jesús Bienvenido, Manu Pilas y la Coral de la Universidad de Cádiz. Sus intervenciones articularán un viaje sonoro entre éxitos actuales, piezas de marcado acento nostálgico y un tributo a la figura de la chipionera Rocío Jurado.

Además, se realizará un repaso a los mejores momentos vividos del festival, entre los días 30 de octubre y 4 de noviembre.

Las entradas para esta cita pueden adquirirse a través de la web del festival y en las taquillas del Teatro del Títere, por un precio de 2,50 euros.

Previo a la ceremonia, el Gran Teatro Falla acogerá desde las 20,30 horas la última alfombra roja de clausura, punto de encuentro por el que desfilarán distintos rostros del sector audiovisual e invitados especiales de la velada, así como los artistas previamente citados.

En esta edición, han sido reconocidos con los Premios de Honor, los actores Álvaro Morte y Ana Duato, además del novelista, guionista y productor irlandés Ronan Bennett.

South International Series Festival, producido por Womack Group, cuenta en este 2026 con Diputación de Cádiz y Ayuntamiento de Cádiz como entidades oficiales, siendo Mediterráneo Mediaset España Group su media sponsor, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Rims Mobility y Fundación Unicaja como sus sponsor, y Cultura Inquieta y Canal Sur Radio y Televisión como sus partner.

La edición 2026 del festival está cofinanciada por el Programa Feder Andalucía 2021-2027 y la Junta de Andalucía.