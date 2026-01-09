Subdelegación de Cádiz habla de "control exhaustivo" en el litoral con tres embarcaciones incautadas en Barbate

Archivo - Embarcación interceptada en La Línea con combustible para aprovisionar a una narcolancha en noviembre de 2025, en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÁDIZ 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha asegurado que la Guardia Civil está ejerciendo "un control exhaustivo" en toda la línea de la costa gaditana, lo que está propiciando que las imágenes de narcolanchas refugiadas en lugares como Barbate "no se produzcan", resaltando además las tres embarcaciones incautadas y la detención de sus siete ocupantes en dos operaciones distintas en el entorno de este puerto.

"Si ha habido alguna imagen de estas embarcaciones dentro del puerto, habrá sido de manera ocasional y puntual y de muy corta duración en el tiempo, ya que la Guardia Civil actúa de manera inmediata para que estas situaciones no se produzcan", ha manifestado Blanca Flores.

En una nota de la Subdelegación se ha indicado que la incautación de estas embarcaciones rápidas y la detención de sus ocupantes en dos operaciones contra el narcotráfico en Barbate "refrendan" las declaraciones realizadas este jueves por el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en las que hablaba del control realizado para evitar la presencia de las mismas en la costa gaditana, y donde aludía a situaciones "puntuales" cuando se producían.

Como consecuencia de la vigilancia "permanente" que la Guardia Civil mantiene sobre las costas de la provincia de Cádiz, se actuó en dos ocasiones diferentes cuando los narcotraficantes intentaban refugiarse en el puerto y sus inmediaciones del fuerte temporal durante los primeros días de enero. Así, se emprendieron operaciones de vigilancia ante la previsión de un fuerte oleaje para evitar que los narcotraficantes se resguardaran del mismo en Barbate.

En una de las actuaciones intervino la patrullera de altas capacidades 'Río Tiétar', que interceptó una embarcación de tres motores y detuvo a sus tres tripulantes. En una segunda operación, la Guardia Civil detuvo a cuatro individuos e intervenir otras dos embarcaciones en el mismo puerto.

La subdelegada ha abundado en las afirmaciones de Pedro Fernández al insistir en "la rapidez" de las intervenciones de la Guardia Civil para evitar el refugio de las narcolanchas.

ACTUACIONES DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2025 EN BARBATE

Las actuaciones contra el narcotráfico en Barbate son "numerosas", tal y como ha resaltado Subdelegación, detallando que en el último trimestre del año 2025, la Guardia Civil ha intervenido otras tres embarcaciones de alta velocidad, así como 12 embarcaciones 'petaqueras' que les daban presuntamente apoyo logístico.

Así, se han aprehendido de 785 garrafas de combustible, lo que supone un total de 19.625 litros de gasolina, así como 410 kilos de cocaína y 400 kilos de hachís.

De octubre a diciembre han sido detenidas otras 21 personas por estos delitos y se han intervenido dos armas largas de guerra con cargadores municionados.

Las dos operaciones realizadas durante el pasado temporal 'Francis' se han desarrollado en el marco del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que, como ha apuntado Subdelegación, ha incrementado las plantillas y los medios técnicos para la lucha contra el narcotráfico en Andalucía, y que tiene su origen en la provincia de Cádiz en julio de 2018, hasta llegar a seis de las ocho provincias andaluzas y contar con una dotación económica que supera "los 166 millones de euros" y un refuerzo de 1.200 agentes mensuales.