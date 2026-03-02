La subdelegada en Cádiz garantiza el apoyo del Gobierno a Jimena y San Martín tras los daños por las borrascas

La subdelegada del Gobierno, Blanca Florez, visitando daños de las borrascas en Jimena. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CÁDIZ 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha visitado los municipios de San Martín del Tesorillo y de Jimena de la Frontera, donde ha garantizado que "los vecinos contarán con las ayudas necesarias para la reparación de las infraestructuras y así reponerse de la situación, de manera que puedan retomar la normalidad lo antes posible".

En esta emergencia climática, nuestra prioridad ha sido siempre proteger a las personas y ahora llega el momento de actuar en la reconstrucción", ha asegurado la subdelegada, que ha recordado que el Gobierno ha puesto en marcha un amplio paquete de medidas económicas, fiscales y sociales para atender los daños ocasionados por las intensas borrascas que han afectado a numerosos municipios de la provincia de Cádiz durante los últimos meses.

La subdelegada y la coordinadora de la AGE en el Campo de Gibraltar, Esperanza Pérez, acompañadas por el alcalde, Jesús Fernández, han visitado la empresa IPM Pérez Zara Agrícola de San martín del Tesorillo para conocer los efectos en las explotaciones agrícolas de la comarca.

Según ha indicado la Subdelegación en una nota, los temporales recientes han provocado inundaciones en instalaciones, daños en maquinaria y pérdidas cuantiosas en cultivos de aguacate y cítricos, afectando a familias y empleos del sector agrícola local.

En Jimena de la Frontera, y junto a su alcalde, Francisco Gómez, han recorrido un camino en zona rural de dominio público municipal que ha sufrido deslizamientos de tierra y posteriormente, han revisado los daños sufridos en la zona agrícola del municipio.

La Subdelegación ha recordado que el Gobierno pone en funcionamiento cuatro oficinas de gestión integral en las que se pueden solicitar las ayudas, situadas en Grazalema, Jerez, Villamartín y San Roque. La oficina de Grazalema presta el servicio desde el jueves de la semana pasada y la del municipio de San Roque comenzara este martes. A lo largo de la semana se abrirán las dos restantes. Además, se puede solicitar información y tramitar las ayudas en las 48 oficinas de correos que están repartidas en toda la provincia.

Por su parte, desde la Subdelegación del Gobierno se han contratado 12 interinos que se encargarán de la gestión de estas ayudas en exclusividad, y que se dividirán entre la oficina de la Subdelegación en Cádiz y la oficina de Coordinación del Campo de Gibraltar, según ha explicado. Además, se desplazarán a aquellos municipios donde sea necesario por la situación o porque cuenten con un alto número de personas solicitantes.