Susana Díaz urge a la Junta a aclarar ya su plan para Navidad para dar "certeza" frente a la "inseguridad"

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha urgido este jueves a la Junta de Andalucía a que "dé seguridad y certeza ya al conjunto de la población" de esta comunidad autónoma que es "la única de toda España que todavía no ha presentado el plan de Navidad", de medidas contra la expansión de la pandemia de Covid-19 que van a estar vigentes mientras se celebra esa festividad.

Así lo ha trasladado la dirigente socialista en una atención a los medios en Cádiz, en el marco de una reunión con la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Cádiz (Horeca), para plantear a esta asociación cuáles son las "medidas, soluciones e iniciativas" que el Grupo Parlamentario Socialista está presentando en "plena segunda ola de la pandemia" de Covid-19.

A unas horas de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, presida la reunión del conocido como comité de expertos que definirá las nuevas restricciones a adoptar de cara a los próximos días, a dos semanas de la Navidad, la dirigente socialista ha señalado que "no es bueno para Andalucía, ni para las familias, para los negocios, para los comercios, no es bueno para ningún sector", el "jugar con las expectativas, con la esperanza de miles de personas y de miles de profesionales sanitarios que están agotados".

"En un momento de mucha inseguridad e incertidumbre como el que vivimos, donde todos somos conscientes de la gravedad de la situación, hay algo que es fundamental, y es la certeza, la seguridad, la garantía de saber en qué territorio nos estamos moviendo", según ha abundado Susana Díaz antes de apostillar que "no nos parece serio que, a estas alturas, Andalucía sea la única comunidad autónoma de toda España que no ha hecho una previsión a día de hoy de cuál va a ser su campaña de Navidad".

"FALTA DE PREVISIÓN"

"Esa incertidumbre y esa inseguridad, cuando estamos en plena segunda ola, significa que falta previsión, que falta anticipación, que falta un control real de la situación", ha comentado Susana Díaz, quien también ha defendido que, "ahora más que nunca, la protección de la salud y la economía tienen que ir de la mano, y hay recursos suficientes para hacer posible el refuerzo sanitario y, al mismo tiempo, también que la gente tenga capacidad de que sus negocios funcionen, de que se genere empleo y de que haya posibilidades".

La expresidenta de la Junta ha señalado que no le ha parecido positivo que "esta mañana hayamos conocido por un tuit" de Juanma Moreno "que se va a dar oxígeno a las familias, a los comercios", y se ha preguntado si entonces la reunión del comité de expertos de la tarde de este jueves es "un paripé y tenemos que esperar al informativo de la noche para conocer las medidas".

Susana Díaz ha reclamado a Moreno y a la Junta que tengan "seriedad, rigor", que le digan "a la gente la verdad, lo que sea", pero "cuanto antes, porque hay que hacer planificación", que es lo que "merecen los andaluces por parte de un gobierno", según ha añadido.

"Pediría que hoy, a esta hora ya, que ya saben que le van a dar oxígeno, se diga la verdad, que se le dé la previsión a la gente, que no se esté jugando al despiste con la que está cayendo", porque "esto de jugar al suspense no es bueno para la economía, para las familias y mucho menos para los profesionales sanitarios que están agotados", según ha insistido.

AYUDAS PARA LA HOSTELERÍA

La secretaria general del PSOE-A ha reivindicado la "batería de medidas factibles" que los socialistas andaluces han venido planteando en esta crisis, para que "se puedan llevar a cabo y vayan en la mejora de la calidad de vida de los andaluces".

Así, se ha referido a la proposición no de ley (PNL) que el Parlamento aprobó la semana pasada que reclamaba a la Junta "250 millones de euros de ayuda para la hostelería", porque "los 80 millones que aprobó el Gobierno de Andalucía son insuficientes y vienen directamente de transferencias del Estado", y la Junta debe "complementarlos", porque "recursos hay", según ha insistido.

Susana Díaz ha apuntado que "el sector de la hostelería en Andalucía no es un sector en crisis", sino que "está atravesando un momento complicado, pero cuando pase la pandemia va a reflotar porque ha hecho su tarea, se ha ido adaptando", y lo que hay que hacer ahora, en su opinión, es "congelar al sector, igual que hay que hacer con el sector turístico, para que, cuando pase la pandemia, vuelva a desempeñar su tarea y a las cotas en las que estuvo anteriores a la alerta sanitaria".

También ha señalado que las ayudas que conceda la Junta deben ser "compatibles" con otras de las que también puedan beneficiarse los sectores en cuestión, como las que conceda el Gobierno central, igual que ocurre "en otras comunidades autónomas", según ha remachado antes de apostillar, además, que "hablar de 1.000 euros" de ayudas por negocios es "no entender el volumen, lo que supone la campaña de Navidad en estos negocios", porque "eso no llega ni a aguinaldo en nuestros comercios", según ha agregado.

REFUERZOS SANITARIOS

En esa línea, ha reclamado a la Junta que incluya en su "paquete de anuncios" de este jueves el cumplimiento "inmediato" de "lo que aprobó el Parlamento hace tan sólo una semana de ayuda a nuestra hostelería", sin esperar "a que se apruebe el Presupuesto" de 2021, así como que "se revisen también los refuerzos hospitalarios y sanitarios en Andalucía", porque "la gente lo está pasando muy mal, no sólo para ir al médico, sino incluso con la vacuna de la gripe", según ha comentado.

Ha agregado al respecto que esos problemas con la dispensación de la vacuna de la gripe en la región no son buena señal, porque "no podemos encarar el horizonte de una vacunación futura en el mes de enero del Covid cuando ni siquiera se ha podido llevar en condiciones en Andalucía la de la gripe".

Finalmente, Susana Díaz ha dicho no comprender "por qué el presidente de la Junta no quiere saber" la opinión de los socialistas andaluces y de ella misma, que está "para ayudar", al igual que la oposición está para "arrimar el hombro".

En ese sentido, ha agregado que le "sorprende mucho" que Juanma Moreno "no me pregunte sobre la pandemia desde el 1 de septiembre, con la que ha caído y la que está cayendo en Andalucía", y teniendo en cuenta que, por su "experiencia de gobierno", los socialistas "podemos aportar mucho", pero "seguramente lo que no quiere" el presidente "que le diga es que son insuficientes las medidas económicas y sanitarias" que está adoptando la Junta, según ha zanjado Susana Díaz.