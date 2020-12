PP-A pide a Susana Díaz "que arrime el hombro" con las medidas contra el covid tras dos años "de oposición destructiva"

HUELVA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha pedido este jueves a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, que "arrime el hombro" tras "dos años de oposición destructiva" ante el nuevo escenario de lucha contra el covid durante las fiestas navideñas con las medidas que aprobará esta tarde el comité de expertos presidido por el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Así se ha pronunciado López en declaraciones a los medios en Huelva durante su visita a unas viviendas de protección oficial en las que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), donde ha señalado que "todo lo que se propone para Andalucía lleva el voto negativo de Díaz", al tiempo que ha aseverado que la secretaria general de los socialistas andaluces "está perdida dentro y fuera de su partido".

En este punto, López ha censurado la actitud de Díaz señalando que "a lo único que se ha dedicado es a blanquear a Bildu por las televisiones y a seguir con su empeño de subirnos los impuestos a los andaluces a través de las enmiendas presentadas por los socialistas a los presupuestos de la Junta".

Por ello, ha solicitado a Díaz que "rectifique" su actitud, al considerar la dirigente popular que "es lastimoso que ante una actitud plausible de la sociedad andaluz, que es la que con su comportamiento está bajando la incidencia de la pandemia en la comunidad, quien falle sea la jefa de la oposición", punto en el que ha remarcado que "Andalucía tiene un gran gobierno" y que los andaluces "merecen también una buena oposición que de momento sigue sin visualizarse".

Con respecto a las próximas medidas contra el covid, López ha destacado que el presidente de la Junta "no toma ninguna decisión hasta reunirse con el comité de expertos" y que "no tomará decisiones hasta que no vea los todos los datos y escuche a todos", algo que Moreno, ha subrayado, "lleva a rajatabla".

POLÍTICAS DE VIVIENDA

Por otra parte, en su visita a las viviendas de protección oficial en Huelva, donde la agencia AVRA, dependiente de la Consejería de Fomento viviendas está llevando a cabo unas obras, López ha apuntado que las mismas son "para lograr mayor eficiencia energética gracias a las nuevas puertas, ventanas y revestimientos de estas 24 viviendas con una inversión de 400.000 euros".

De este modo, López ha destacado que gracias a estas obras "se logra mejorar el bienestar de quienes viven en ellas y a la vez un claro ahorro energético", algo que es, ha aseverado, "muestra de la apuesta de Juanma Moreno por la 'Revolución Verde'".

Asimismo, ha recordado algunas de las actuaciones en materia de vivienda que está llevando a cabo la Consejería de Fomento, y ha subrayado el impulso a las viviendas en alquiler. "Hacía años que los anteriores gobiernos andaluces no llevaban a cabo estas políticas, y ahora con el gobierno de Juanma Moreno están siendo una revulsivo para la provincia de Huelva" donde, ha indicado que el gobierno andaluz lleva invertidos unos nueve millones de euros en actuaciones en viviendas.

Por su parte, el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha subrayado que López "viene una vez más a dar buenas noticias en Huelva", destacando el "trabajo encomiable del responsable de AVRA en la provincia, José Domingo Doblado, está haciendo con respecto a la vivienda pública en Huelva".

"Hace unos días finalizaba la rehabilitación de 90 viviendas en Eloy Picón y ahora se están rehabilitando más viviendas en el edificio de la calle Cristobal Colón, por lo que no tenemos más que agradecer la gestión y el esfuerzo económico que el gobierno de Juanma Moreno está haciendo en beneficio de nuestra provincia", ha apuntado González, a la par que ha señalado que López "no para pedir en las consejerías lo que esta provincia históricamente ha merecido y los gobierno socialistas le han negado", ha finalizado.