Suspendidas las clases esta tarde en seis municipios del Campo de Gibraltar (Cádiz) por la borrasca Kristin

Imagen de la crecida del río Hozgarganta a su paso por la localidad gaditana de Jimena de la Frontera. A 28 de enero de 2026, en Jimena de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). - Nono Rico / Europa Press

CÁDIZ 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha anunciado que se suspende la actividad lectiva presencial esta tarde en centros educativos y de día de seis municipios de la comarca gaditana del Campo de Gibraltar ante la confluencia de viento e incremento de lluvia con aviso naranja en la en esta zona de la provincia de Cádiz.

La medida se ha tomado tras la última reunión celebrada en el Puesto de Mando Avanzado en San Roque, donde han sido desalojados ya más de 250 vecinos de las zonas inundables de la estación de San Roque y Guadarranque ante la crecida del río Guadiaro.

En concreto, no habrá actividad lectiva esta tarde en los municipios de San Roque, Castellar de la Frontera, Algeciras, La Línea de la Concepción, Los Barrios y Tarifa.

En esta zona de Cádiz, los ríos Hozgarganta y Guadiaro se encuentran ahora en aviso rojo al crecer su caudal por las fuertes lluvias de estos días. El primero está ya a un nivel de 4,24 metros y el segundo a 5,62 metros, lo que implica que se esté desbordando en algunas zonas de su cauce hacia el mar.

Cabe apuntar que en la comarca de la sierra de Grazalema se habían suspendido también las clases durante toda la jornada de este miércoles en 15 de sus municipios, en concreto, en Alcalá del Valle, Algodonales, Benaocaz, Bosque, El Gastor, Grazalema, Jimena de la Frontera, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario y Zahara de la Sierra.

La decisión se adoptó anoche ante el riesgo previsto para este miércoles, con precipitaciones que iba a provocar el aviso naranja en Cádiz.