Suspendidas las conexiones por catamarán entre Cádiz con Rota y El Puerto por el temporal

Archivo - Imagen de archivo de catamarán de la Bahía de Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las conexiones marítimas por catamarán entre la capital gaditana y las localidades de Rota y El Puerto de Santa María se encuentran suspendidas este domingo a causa del temporal de viento como consecuencia de la borrasca Francis.

Según detalla la UTE Catamaranes Bahía de Cádiz en la web del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, consultada por Europa Press, hasta el restablecimiento del servicio se pondrá a disposición de los usuarios uno alternativo por carretera en autobús.

En contexto, la Aemet mantiene vigente el aviso naranja y amarillo por lluvias en Cádiz y Málaga. En la comarca gaditana del Estrecho, el nivel naranja permanecerá activado desde el comienzo de la jornada hasta las 21,00 horas, con una acumulación de cien litros por metro cuadrado en doce horas. La Aemet ha precisado que las precipitaciones más intensas se esperan "en la mitad occidental de la comarca" y vendrán acompañadas de tormentas.

Asimismo, en las zonas gaditanas de Grazalema, la campiña y el litoral está decretada la alerta amarilla desde las 8,00 hasta las 21,00 horas, con acumulaciones de 40 litros por metro cuadrado en doce horas a causa del temporal en el sur de las respectivas comarcas.