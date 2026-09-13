Suspendidas este domingo conexiones por catamarán entre Cádiz con Rota y El Puerto por el temporal de lluvia y viento

Archivo - Catamarán. - CITY SAILING BY JULIÀ - Archivo

CÁDIZ 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las conexiones marítimas por catamarán entre la capital gaditana y las localidades de Rota y El Puerto de Santa María se encuentran suspendidas este domingo a causa del temporal de viento y lluvia.

Según detalla la UTE Catamaranes Bahía de Cádiz en la web del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, consultada por Europa Press, hasta el restablecimiento del servicio se pondrá a disposición del público servicios alternativos directos en modo autobús por carretera hasta nuevo aviso.

Asimismo, según el portal de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, consultado por Europa Press, las conexiones por ferry entre Tarifa y Tánger se mantienen canceladas por las condiciones meteorológicas previstas.

Cabe recordar que la Aemet mantiene vigente el aviso amarillo por lluvias y tormentas en por fuertes vientos de levante, con rachas máximas de 70 kilómetros por hora en la campiña y en el litoral, así como en el Estrecho, donde se alcanzarán 80 km/h.

Esta última comarca y el litoral gaditano también se encuentran bajo nivel amarillo por fenómenos costeros durante toda la jornada del domingo 13, en concreto, al oeste de Tarifa y al sur de Trafalgar, con viento de levante de 50 a 61 kilómetros por hora, fuerza 7.