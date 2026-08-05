Tarifa (Cádiz) reclama de nuevo al Gobierno que permita la valorización del alga invasora que afecta a sus playas

Imagen de restos de alga invasora en una playa de Tarifa. ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE TARIFA

TARIFA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La llegada casi constante del alga asiática invasora en las costas de la provincia de Cádiz sigue ocasionando problemas para los municipios afectados, como Tarifa, que ha vuelto a reclamar al Gobierno de España que permita la valorización de este residuo que se acumula a toneladas en sus playas cada verano, con el perjuicio que ello provoca para el turismo local, el sector pesquero y para las arcas municipales, ya que su retirada supone un importante gasto al Ayuntamiento.

En declaraciones a Europa Press, el delegado de Playas en el Ayuntamiento de Tarifa, Ignacio Trujillo, ha lamentado que el Gobierno central "sigue sin dar respuesta ni ningún tipo de solución o de ayuda económica o material para paliar un poco los efectos de la alga invasora".

Aunque no ha precisado la cantidad de algas recogidas en lo que va de verano, sí ha reconocido que "son muchísimas" las que han llegado hasta la playa urbana y otros puntos de su litoral como Valdevaqueros o Bolonia.

Ante esto, ha indicado que desde su Delegación y el Ayuntamiento se trabaja para dejar las playas en perfecto estado, con la esperanza de que el Ministerio de Transición Ecológica les dé "algún tipo de solución".

Por su parte, el alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, ha pedido al Gobierno medidas concretas para la gestión de estos residuos y su erradicación, poniendo sobre la mesa la producción de gas a partir del tratamiento de esta biomasa. Eso permitiría que su ciudad sea una de las zonas de nexo con la red internacional que ya pasa por el municipio.

De esta manera se suma a la iniciativa planteada en el Congreso que pide un Plan Estatal de Erradicación y Mitigación del alga asiática. Esta proposición no de ley (PNL) pide "una respuesta nacional eficaz" que pasa por "actuar y dar una valorización sostenible al residuo cuando sea técnicamente viable".

En el mismo sentido se han pronunciado los diputados del PP por Cádiz, Miguel Sastre y Pedro Gallardo, éste último portavoz de Agricultura y Ganadería en el Congreso, quienes han apuntado a la reconversión de los residuos en fertilizante como otra de las vías de valorización.

El alcalde ha resaltado el "perjuicio" que esta "invasión" ha ejercido sobre la pesca, con especies que están desapareciendo de la zona y daños en las redes, además de encarecer el consumo y con ello "toda la oferta turística de la costa".

Además, ha señalado que Tarifa fue de las primeras en percibir y actuar sobre el problema, hablando de "crisis nacional" con este asunto al entender que la expansión del alga se produce "por casi toda la costa nacional".

Es por eso que ha señalado a la administración central como "la única que aún no ha tomado medidas concretas en torno a la problemática", ya que otras entidades como la Diputación de Cádiz sí han destinado partidas a los ayuntamientos afectados para apoyar financieramente su retirada del litoral. En Tarifa, esta labor supuso la recogida de más de 12.000 toneladas el año pasado.

El alcalde también se ha referido al Plan de Gestión de la Biomasa desarrollado por la Junta de Andalucía, que también ha ayudado a estos municipios con la exención de impuestos en el traslado de los residuos al vertedero.