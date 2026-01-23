La temporada de invierno en el teatro de San Fernando (Cádiz) arranca con casi todas las entradas vendidas

Archivo - El público llena el patio de butacas del Real Teatro de las Cortes de San Fernando (Cádiz). ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO - Archivo

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El Teatro de Las Cortes de San Fernando (Cádiz) va a iniciar este sábado 24 de enero su temporada de invierno con 2una excelente respuesta" por parte del público y con casi todas las entradas vendidas para gran parte de los espectáculos programados.

Durante las últimas semanas se han agotado las localidades para numerosas citas de la programación, como los espectáculos de Manolo Morera, Las Niñas de Cádiz, Auserón o la obra prevista para este sábado, lo que confirma "la buena acogida de una oferta cultural variada, de gran calidad y con precios asequibles", ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Para el consistorio isleño, "este éxito también refleja el buen funcionamiento de la taquilla online, que facilita la compra de entradas de forma cómoda y sin incidencias".

La acogida de la programación se ve reforzada, además, por unos horarios pensados para facilitar la asistencia del público, lo que permite compaginar la oferta cultural con la actividad de la hostelería y el comercio del centro de la ciudad, generando "un impacto positivo en la economía local y dinamizando la vida social y cultural de San Fernando".

El nuevo ciclo se inaugura con 'Un tranvía llamado deseo', una de las grandes obras del teatro universal de Tennessee Williams, presentada en una adaptación de David Serrano y protagonizada por Nathalie Poza y Pablo Derqui, en una puesta en escena que reivindica la plena vigencia del texto original.

A finales de enero, los días 30 y 31, Manolo Morera presentará 'No me enfado, pero me da coraje', un espectáculo cargado de humor basado en situaciones cotidianas. El 6 y 7 de febrero será el turno de 'La Reina Brava', de Las Niñas de Cádiz, una tragicomedia que combina Shakespeare, sátira y el característico sello gaditano.

Los días 27 y 28 de febrero, la compañía Yllana traerá 'GOOL', una divertida sátira visual sobre el mundo del fútbol, y el 7 de marzo llegará 'Olvidadas. A las Sinsombrero', de Mercedes de Córdoba, un espectáculo que pone en valor la memoria y el talento de las creadoras de la Generación del 27.

Los días 13 y 14 de marzo, Lalachús y Bertus ofrecerán 'K Decirte K No Sepas', un show de humor, improvisación y referencias millennial. La música tendrá un papel destacado el 20 de marzo con el recital de Santiago Auserón, que repasará su trayectoria e incluirá temas de su nuevo disco, 'Neratzi'.

Paralelamente, la Casa de la Cultura acoge una nueva temporada del ciclo familiar 'Érase un Sábado', que se estrena también este sábado con una reinterpretación del clásico 'Blancanieves', también con entradas agotadas.

El ciclo continuará hasta abril con propuestas inspiradas en Julio Verne, 'El flautista de Hamelín' y 'Don Quijote de la Mancha' y regresará en otoño con 'Gretel y Hansel' en octubre, 'Los colores del flamenco' en noviembre y 'Cuento de Navidad' en diciembre, con doble función.