SAN FERNANDO (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El transporte público urbano de San Fernando (Cádiz) es gratuito desde este jueves, 1 de enero de 2026, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado en el que reivindica que esta medida supone "un paso decisivo hacia un modelo de movilidad más sostenible, accesible y centrado en las personas".

Desde el Ayuntamiento explican que el gobierno local de Patricia Cavada (PSOE) viene trabajando desde hace meses "de manera intensa para hacer realidad una medida que supone un importante ahorro económico para la ciudadanía isleña, además de mantener el compromiso por la movilidad sostenible y la lucha contra el cambio climático".

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento destaca que San Fernando "se incorpora al grupo de ciudades nacionales y europeas que han apostado por la gratuidad total del transporte colectivo como herramienta para mejorar la calidad de vida urbana".

De esta manera, desde el consistorio valoran que "cualquier persona que desee desplazarse en autobús urbano por San Fernando, ya sea residente o visitante, puede hacerlo libremente a través de cualquiera de las líneas y servicios existentes".

La implantación del transporte público urbano gratuito se concibe como "una actuación estratégica y complementaria dentro de una política global de movilidad sostenible". Su finalidad es "reforzar el uso del transporte colectivo, favorecer el trasvase desde el vehículo privado hacia modos de desplazamiento más eficientes y eliminar las barreras económicas que, en muchos casos, dificultan el acceso al transporte público".

Desde el Ayuntamiento isleño defienden que la gratuidad del autobús urbano "contribuye directamente a reducir el número de vehículos privados en circulación, mejorar la calidad del espacio público, disminuir la congestión del tráfico y reforzar la seguridad vial", al mismo tiempo que "favorece la reducción de las emisiones contaminantes, impulsando nuevos hábitos de movilidad y avanzando hacia una ciudad más sostenible, accesible y pensada para las personas".

MOVILIDAD URBANA

El Ayuntamiento de San Fernando viene desarrollando actuaciones específicas sobre las vías principales, con el objetivo de "canalizar de manera natural el tráfico hacia itinerarios más cómodos, rápidos y eficientes, reduciendo la presión sobre las calles interiores".

Un ejemplo de ello es la Avenida Pery Junquera, actualmente sometida a la segunda fase de actuación para el desdoblamiento de carriles, una intervención orientada a "mejorar la fluidez del tráfico y a reforzar su función como eje básico de circulación".

Dentro de este "enfoque integral", la implantación progresiva de la Zona de Bajas Emisiones se integra como "una medida más del conjunto de políticas de movilidad sostenible". Todo ello se complementa con la implantación del tranvía, como "eje de un modelo de movilidad más sostenible basado en el transporte público y los desplazamientos no motorizados", agregan desde el Ayuntamiento.

Así, desde el consistorio reivindican que la gratuidad del transporte colectivo urbano "contribuye a reducir el número de vehículos privados en circulación, mejorar el espacio público, disminuir la congestión y reforzar la seguridad vial, además de favorecer la reducción de las emisiones contaminantes, avanzando así en la consolidación de nuevos hábitos de movilidad y en el desarrollo de una ciudad más sostenible, accesible y centrada en las personas".

Para la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, se trata de "una apuesta clara y decidida" de su gobierno municipal "por el fortalecimiento de los servicios públicos". "Ahora que se ha cumplido un año de la remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio, damos un paso más y apostamos firmemente por el autobús urbano como un servicio público esencial", ha señalado.

La alcaldesa ha subrayado además que el objetivo es que el autobús se convierta en "la primera opción de desplazamiento dentro de la ciudad". "La gratuidad elimina barreras y facilita que familias, jóvenes, personas mayores y cualquier ciudadano o ciudadana pueda moverse con mayor facilidad por San Fernando", ha afirmado Cavada, destacando el carácter "inclusivo y social" de la medida.

De igual forma, para la regidora esta medida "trata de reducir el número de vehículos privados en circulación, mejorar el espacio público, disminuir la congestión, además de favorecer la reducción de las emisiones contaminantes, manteniendo a San Fernando con su compromiso con la lucha contra el cambio climático".

BILLETE GRATUITO

El sistema funcionará de manera sencilla y similar a la actual, de forma que las personas usuarias solo tendrán que subir al autobús y realizar su trayecto. Al acceder al vehículo, se expedirá un billete como, pero con coste cero, donde se remarca el lema "Bus gratuito".

Este procedimiento se mantendrá con el objetivo de "garantizar la cobertura del seguro obligatorio de viajeros en caso de accidente y, al mismo tiempo, permitir la obtención de datos estadísticos fiables sobre el uso del servicio, información que resultará clave para la evaluación del funcionamiento de las líneas y para la introducción de posibles mejoras en el futuro".

La gratuidad se aplicará a todas las líneas de autobús urbano que prestan servicio en la ciudad, incluyendo las líneas regulares que conectan los distintos barrios y zonas de San Fernando, así como los servicios especiales de refuerzo; entre ellos, el servicio a la playa de Camposoto en temporada estival y otros servicios complementarios que se activan en función de la demanda.

Con la incorporación de esta medida a los presupuestos de 2026, "se garantiza una cobertura integral del transporte público urbano, facilitando los desplazamientos cotidianos por todo el término municipal", agregan desde el Ayuntamiento.