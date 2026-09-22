Trasladadas al hospital tres personas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Rota (Cádiz)

Hospital Santa María del Puerto - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres personas de entre 42 y 67 años de edad han precisado traslado hospitalario tras resultar afectar afectadas por inhalación de humo por el incendio registrado en la tarde de este lunes 21 de septiembre en una vivienda de la localidad gaditana de Rota.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, varias llamadas recibidas a partir de las 19.15 horas alertaban de un incendio en la planta baja de un dúplex con una persona atrapada en su interior en la calle Antonio Ordóñez.

Acto seguido se movilizó al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a Policía Local y Nacional. Como consecuencia del siniestro, dos hombres de 67 y 42 años y una mujer también de 42, fueron trasladados al Hospital Santa María del Puerto por inhalación de humo.

Una vez sofocado el fuego, la vivienda quedó precintada a la espera de que los técnicos valoren su habitabilidad.