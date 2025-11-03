Trasladan en helicóptero a una conductora herida tras volcar su vehículo en Benaocaz (Cádiz)

Vehículo volcado tras un accidente en la la carretera A-2302 en Benaocaz (Cádiz). - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

BENAOCAZ (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La conductora de un vehículo ha tenido que ser trasladada a un hospital en helicóptero por los servicios sanitarios después de sufrir un accidente de tráfico y volcar su coche en el kilómetro 12 de la carretera A-2302 en Benaocaz (Cádiz).

Según detalla en un comunicado el Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, el suceso ha tenido lugar en la mañana de este lunes 3 de noviembre, cuando se ha recibido el aviso de un accidente por el vuelco de un vehículo, quedando su única ocupante atrapada.

Ante esto se han movilizado efectivos del Consorcio del parque de Ubrique, que han procedido a la excarcelación de la víctima, sacando a la conductora del coche con ayuda de la tabla espinal. La mujer ha sido trasladada por los servicios sanitarios en el helicóptero del 061 al Hospital de Ronda, en la provincia de Málaga.

En la zona del accidente han intervenido tres efectivos de bomberos y tres vehículos, una autobomba urbana ligera (P-30), un vehículo de rescate ligero (S-34) y un vehículo de mando (M-53). Además, ha colaborado en la zona la Guardia Civil, encargada de regular el tráfico rodado de la carretera.

Además, poco antes de este suceso, también se ha intervenido por un accidente de tráfico en el kilómetro 33 de la A-384, a la altura de Algodonales. En esta ocasión, el conductor y único ocupante del vehículo ya se encontraba fuera del mismo a la llegada de los bomberos.

En este suceso se han realizado labores preventivas y se ha colaborado con la grúa en la retirada del vehículo de la carretera afectada.