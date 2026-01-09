Trasladan en helicóptero a uno de los tres heridos en un accidente entre dos turismos en la A-2228 en Cádiz

Bomberos y sanitarios colaboran para sacar a un herido de un vehículo accidentado en la carretera A-2228 entre Benalup-Casas Viejas y Vejer de la Frontera. - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

BENALUP (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

Una colisión frontal entre dos vehículos en la carretera A-2228 entre Benalup-Casas Viejas y Vejer de la Frontera, en la provincia de Cádiz, ha dejado un total de tres personas heridas, teniendo una de ellas que ser trasladada en helicóptero hasta un hospital para ser atendida de sus heridas.

El accidente tuvo lugar en la tarde de este pasado jueves 8 de enero, en el kilómetro 9 de la citada carretera, como ha detallado el Consorcio de Bomberos en un comunicado.

En uno de los vehículos accidentados viajaban dos personas y otra tercera en el segundo turismo. Los bomberos tuvieron que actuar para excarcelar a una de ellas mediante la retirada de puertas y el corte del coche al haber quedado atrapada en el interior del mismo.

Además, se colaboró con los servicios sanitarios movilizados para en la extracción e inmovilización de los accidentados. Así, dos de los heridos fueron trasladados en ambulancia a un hospital, mientras que un tercero fue evacuado en helicóptero.

Los efectivos del Consorcio actuaron en la zona para asegurar, proteger y señalizar el lugar, así como estabilizar los vehículos siniestrados.

Conservación de Carreteras se encargó de la retirada de los vehículos y de la limpieza de la calzada.

En el lugar estuvieron tres efectivos de Bomberos del parque de Benalup, así como un vehículo autobomba rural pesada (R-12) y un vehículo de rescate ligero. También se desplazó una dotación de la Guardia Civil para colaborar en el desarrollo del tráfico rodado.