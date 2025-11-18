Tres detenidos en Algeciras por emplear de forma reiterada a personas en situación irregular en un centro de estética

ALGECIRAS (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental de la Policía Nacional en Algeciras (Cádiz), en el marco de la 'Operación Charlie', han detenido a tres miembros de una misma familia, responsables de un establecimiento de estética y uñas, por emplear de forma reiterada a trabajadores extranjeros carentes de permiso de trabajo.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, la intervención policial se inició tras una inspección conjunta realizada en noviembre de 2024 junto con el Organismo Autónomo de Inspección de Trabajo, dentro del Convenio de Colaboración vigente entre ambas entidades. Durante dicha actuación, llevada a cabo en un establecimiento ubicado en el Centro Comercial Puerta Europa, se localizó a un trabajador en situación irregular.

Así, a partir de esa primera inspección, los agentes comenzaron una investigación en profundidad que permitió detectar un patrón continuado de contratación irregular. En total, fueron identificados cinco trabajadores distintos, localizados en hasta 20 ocasiones, todos ellos sin permiso de trabajo, sin alta en la Seguridad Social y sometidos a condiciones laborales abusivas.

Según ha señalado la Policía, las víctimas realizaban largas jornadas sin descanso y trabajaban expuestas a vapores procedentes de productos empleados en el arreglo de uñas, que podrían contener TPO y DMTA, sustancias restringidas por la Unión Europea por su carácter cancerígeno, mutagénico y tóxico para la reproducción.

Las gestiones policiales revelaron además que los tres responsables, ahora detenidos, no solo empleaban de forma reiterada a estas personas, sino que también les proporcionaban alojamiento y controlaban sus desplazamientos entre el domicilio y el establecimiento.

Esta situación generaba una especial vulnerabilidad, ya que los trabajadores, extranjeros, sin recursos y sin dominio del idioma, se veían obligados a aceptar condiciones laborales extremadamente precarias, incluyendo jornadas ininterrumpidas de mañana y tarde por salarios muy inferiores a los establecidos legalmente.

Como resultado de la investigación, los tres integrantes de la familia han sido detenidos por su presunta participación en delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular, poniéndose los hechos en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras.