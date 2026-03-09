El TSJA dicta seis años de cárcel para un hombre que apuñaló a otros dos a la salida de un pub en Jerez

Archivo - Sede TSJA en Granada. - EUROPA PRESS. - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una condena de seis años de prisión para un hombre, condenado por la Audiencia Provincial de Cádiz, por un delito de homicidio en grado de tentativa tras apuñalar a otros dos en el transcurso de una reyerta a la salida de un pub en Jerez de la Frontera que comenzó con un "quillo, ¿tú que miras?".

Cabe destacar que el TSJA ha rebajado en un año la condena dictada por la Audiencia Provincial al estimar parcialmente el recurso presentado por el acusado, ya que la Audiencia dictó siete años de prisión al considerar la existencia de agravante de abuso de superioridad por el uso de un arma blanca en la reyerta y el TSJA señala que la superioridad que su uso reportó fue inherente al delito de homicidio en grado de tentativa, "lo que impide que pueda por sí sola sustentar una circunstancia de agravación".

Los hechos, según la sentencia recogida por Europa Press, ocurrieron el 30 de abril de 2023 sobre las 7,00 horas, cuando dos hermanos se encontraban en los alrededores de un pub del que acababan de salir. Del mismo establecimiento habían salido el acusado y su pareja con un amigo y su pareja y "sin que conste que se produjese ninguna discusión previa" unos y otros se encontraron en la acera de frente del pub y el acuasdo se dirigió a uno de los hermanos gritándole "quillo, ¿tú que miras?".

A partir de ahí se inició una discusión y cuando uno de los hermanos intentó alejar al otro, el acusado apuñaló en la espalda a uno y los acometió al tiempo que el resto de acompañantes del agresor hacían ademán de agredir a los dos hermanos con unas botellas que llevaban. En ese momento el acusado volvió a dar una navajazo en la cara a uno de los hermanos y otra en el abdomen al segundo de ellos.

Los hermanos, al sentirse heridos, huyeron a la carrera en dirección a la laza del Caballo, al tiempo que el agresor le gritaba "ven que te voy a matar". Finalmente, los hermanos se detuvieron junto a unos policías locales que estaban ordenando el tráfico con motivo del dispositivo de limpieza viaria por la celebración del Gran Premio de Motociclismo, contándole que los habían apuñalado y que eran las dos personas que venían siguiéndolos, describiendo la ropa que llevaban.

Tras seguirlos los policías locales en un coche sin distintivos policiales y pedir refuerzos, después de que el acusado amenazar a los dos agentes cuando intentaron bajarse del coche al no percatarse que eran policías, fueron detenidos en la avenida de Méjico.