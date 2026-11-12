TSJA ratifica dos años de cárcel para un acusado de abuso sexual a una amiga de su pareja en Conil (Cádiz)

Archivo - Fachada de la Real Chancillería de Granada, sede del TSJA. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a dos años de cárcel a un acusado de un delito de abuso sexual a una amiga de su pareja tras una noche de fiesta en Conil de la Frontera, con "gran cantidad de alcohol y porros".

La sentencia, recogida por Europa Press, señala que los hechos ocurrieron una noche de abril de 2022, cuando el acusado salió a cenar y a tomar copas con su pareja y una amiga de ésta, llegando a Conil sobre las seis de la madrugada, donde continuaron consumiendo en la calle bebidas alcohólicas.

Así, sobre las 8 de la mañana los tres se marcharon a la vivienda de los padres del acusado y, tras ponerse ropa más cómoda, se dispusieron a dormir juntos en dos camas que juntaron al efecto, cayendo la amiga de la pareja dormida inmediatamente por el "estado de gran embriaguez en el que se encontraba". En un momento de la noche, el acusado, "con ánimo de satisfacer sus necesidades sexuales", se aprovechó de la "falta de conciencia" de la víctima para realizar un primer abuso consistente en tocamientos, a lo que la mujer reaccionó apartándole la mano y manifestándole que parase.

Tras volverse a quedar dormida, según los hechos probados de la sentencia, mientras continuaban durmiendo en la misma habitación, el acusado se colocó detrás de la perjudicada y cometió un delito de abuso sobre ella. Los hechos probados recogen que el acusado reconoció los hechos en el juicio y que antes de su celebración consignó la cantidad de 20.000 euros para su entrega a la perjudicada.

Por todo ello la Audiencia Provincial de Cádiz condenó al acusado por un delito de abusos sexuales con acceso carnal, concurriendo las circunstancias atenuantes simples de reparación del daño, embriaguez y dilaciones indebidas, a dos años de cárcel y una indemnización de 20.000 euros.

La defensa del acusado presentó recurso ante el TSJA solicitando que además de las atenuantes que ya lo fueron concedidas en la sentencia de la Audiencia, fueran apreciadas la circunstancia atenuante de reparación del daño con el carácter de muy cualificada, así como la atenuante analógica de confesión, con el fin de rebajar la condena.

Por su parte, la acusación, abogada de la víctima, también presentó recurso ante el alto tribunal andaluz pidiendo que la sentencia de la Audiencia Provincia fuera parcialmente revocada, dejando sin efecto la apreciación de las circunstancias atenuantes, pidiendo para el acusado una pena de nueve años de prisión. Ambos recursos han sido desestimados por el TSJA, que ha confirmado la sentencia del a Audiencia de Cádiz.