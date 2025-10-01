TSJA ratifica más de once años de cárcel para un hombre por secuestro y maltrato a su pareja en Jerez

CÁDIZ 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a un hombre a más de once años de cárcel por el secuestro y maltrato de su pareja en Jerez de la Frontera, quebrantando además para ello una sentencia de orden de alejamiento. No obstante, el TSJA ha rebajado en seis meses parte de la condena puesta en principio por el delito de detención ilegal.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, el acusado, a quien le constan sentencias anteriores por los mismo tipos de delitos en juzgados de Jerez, Málaga y Melilla, había mantenido una relación de año y medio con la víctima, sin tener hijos en común. Además, con fecha de julio de 2023 había sido condenado por el Juzgado de Violencia contra la Mujer de Jerez con una orden de alejamiento sobre la víctima.

Aún así, retomó la relación con la mujer y tan solo un mes y cinco días después de la resolución judicial que le ordenaba el alejamiento sobre ella, estando en casa de él, se originó una "fuerte discusión entre los dos motivada porque ella quería irse de casa de él".

Esto provocó que el acusado atara de pies y manos a la víctima, además de meterle un trapo en la boca para que no gritara y la tirara en la cama. Ahí empezó a insultarla durante "más de tres horas". Posteriormente, dejó que la víctima llamara a su padre, bajo su vigilancia para que no le contara lo que estaba ocurriendo.

Una vez terminada la llamada, volvió a introducirle el trapo en la boca y comenzó a golpearle, la desnudó y la amenazó, con un cuchillo en la mano con "rajarla de arriba a abajo", o a decirle que le iba a cortar la cabeza "poniendo un cubo debajo de su cabeza con la intención de amedrentarla". Igualmente, usó una "amoladora eléctrica" con la que la amenazaba con descuartizarla, así como una pistola que "le posó en la sien mientras le decía te mato".

Finalmente, el padre de la víctima se personó en la casa del acusado pensando que estaba allí y al llamar le abrió la puerta un amigo del acusado, que actualmente se encuentra "en situación irregular en España y en rebeldía procesal", diciendo que no estaba allí. Tras acudir a una plaza cercana y no encontrar a su hija, regresó al domicilio y se quedó "agazapado entre unas rejas", donde pudo escuchar los lloros de la víctima, por lo que llamó a la Policía, que una vez personado en la casa encontró a la mujer debajo de la cama "semidesnuda y con lesiones por todo el cuerpo", por lo que procedieron a detener al acusado, que intentó oponerse con "gran agresividad y portando un palo en la mano".

Por todo ello, la Audiencia Provincial de Cádiz condenó al acusado a cuatros años y medio por un delito de lesiones, cuatro años y medio por detención ilegal, dos años por amenazas graves y un año por quebrantamiento de condena. Por su parte, una vez recurrida la sentencia ante el TSJA, el alto tribunal la ha ratificado a excepción de rebajar el delito de detención ilegal a cuatro años, por lo que la condena final se establece en once años y medio para el acusado.