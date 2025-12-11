UCAInnova 2025 reúne en El Olivillo patentes y proyectos que acercan la investigación a las empresas de Cádiz

El rector de la Universidad de Cádiz en la jornada UCAInnova 2025. - UCA

CÁDIZ 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cádiz (UCA) ha celebrado en el Centro de Transferencia Empresarial El Olivillo la jornada UCAInnova 2025, donde se han presentado algunos de los resultados más recientes de los programas IntraLab Teams y Conecta tu Talento, enmarcados en el proyecto financiado por la Diputación Provincial de Cádiz.

El acto ha estado presidido por el rector de la UCA, Casimiro Mantell, que ha estado acompañado las vicerrectoras de Investigación y Transferencia, María Jesús Ortega, de Internacionalización, Marcela Iglesias, y de Emprendimiento y Empleabilidad, Carmen Camelo, y el director general de Relaciones con las Empresas y Transferencia, Raúl Severo Fernández, según ha indicado la UCA en una nota.

Así, Raúl Severo Fernández ha abierto la jornada explicando que "el objetivo de UCAInnova es enseñar, con ejemplos muy concretos, cómo la investigación que se hace en la Universidad de Cádiz se está transformando en soluciones útiles para la ciudadanía y oportunidades para las empresas de la provincia".

En el bloque central del encuentro se han presentado, en formato divulgativo, tres tecnologías trabajadas dentro de IntraLab Teams, el programa que analiza el potencial de las patentes y del software desarrollados en la UCA para su transferencia al tejido socioeconómico.

En primer lugar, el alumno José Dodero, perteneciente a la Escuela Superior de Ingeniería de la UCA, ha dado a conocer un equipo automatizado de fotografía numismática transportable, que resuelve un problema clásico de museos y archivoscomo es la dificultad de fotografiar monedas, por su relieve y brillo metálico, de forma rápida y homogénea. Este sistema portátil estandariza la iluminación y la toma de imágenes, permitiendo la digitalización masiva de colecciones numismáticas y facilitando su conservación, estudio y difusión.

A continuación, los investigadores Juan Jesús Fernández y José María Palacios, ambos del departamento de Química Analítica, han explicado el funcionamiento de un dispositivo para la monitorización del bienestar fetal durante el parto. Se trata de un sistema sensorizado, mínimamente invasivo, que permite vigilar en remoto y en tiempo real la salud del feto, aportando información clave para la toma de decisiones del personal sanitario y contribuyendo a mejorar la seguridad de la madre y del recién nacido.

Por último, la profesora Mercedes Ruiz, del departamento de Ingeniería Informática, ha presentado GoRace, una plataforma web de gamificación que transforma el cumplimiento de objetivos reales (ventas, tareas formativas, proyectos) en el avance visible de una carrera virtual. La herramienta permite diseñar retos personalizados y seguir la evolución de los equipos en tiempo real, utilizando mecánicas de juego para incrementar la motivación y el rendimiento en empresas y entornos educativos.

Además de estas tres patentes, dentro de este programa se encuentran otras tecnologías que se han trabajado en esta edición de IntraLab Teams, como el helado saludable con orujo de uva para personas con diabetes (desarrollado por Alfonso Lechuga y Enrique Durán), los biomarcadores para predecir la aterosclerosis severa (María del Carmen Durán), una terapia celular modular contra el cáncer (Francisco José García Cózar), las fachadas con aislamiento y energía solar (Ismael Rodríguez), un método para determinar el sexo en peces en fases tempranas (Alejandro Centeno), el acelerador de inteligencia artificial Redibagg (Esther Lydia Silva) o las propuestas para aprender a programar a través del juego y con apoyo de asistentes inteligentes, desarrolladas por equipos liderados por Mercedes Ruiz, Rubén Baena e Iván Ruiz.

"Detrás de cada una de estas tecnologías hay personas con nombres y apellidos, años de trabajo y un compromiso muy claro con las necesidades de nuestro entorno", ha subrayado el rector Casimiro Mantell, que ha insistido en que "las patentes, para la UCA, no son un fin en sí mismas, sino una herramienta para transferir conocimiento con garantías al tejido productivo y social de la provincia".