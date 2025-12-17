UGT Andalucía llama a reforzar la industria, la construcción y el campo con empleo digno y unidad sindical

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, este miércoles 17 de diciembre en el Comité Regional de UGT FICA Andalucía, que se celebra en Jerez de la Frontera (Cádiz). - UGT ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha intervenido este miércoles 17 de diciembre en el Comité Regional de UGT FICA Andalucía, que se celebra en Jerez de la Frontera (Cádiz), donde ha defendido la necesidad de reforzar el modelo productivo andaluz desde la unidad sindical, el empleo digno y la justicia social.

Durante su intervención, Martín ha destacado el papel de los comités sindicales como "espacios clave" donde el sindicato "saca músculo, comparte los problemas reales de los centros de trabajo y construye estrategias de futuro", subrayando que UGT "debe afrontar tiempos intensos con una estrategia sindical clara, moderna y basada en la movilización".

Según una nota de UGT, el secretario general ha señalado que Andalucía "no puede resignarse a ser solo una tierra de servicios y bajos salarios", y ha reclamado "una apuesta firme" por la industria, una construcción sostenible y un sector agroalimentario "con futuro".

"Reindustrializar sí, pero con derechos, sin precariedad y sin dejar a ningún territorio atrás", ha afirmado.

Oskar Martín ha advertido también que la transición energética, digital y medioambiental puede ser "una gran oportunidad o una fuente de nuevas desigualdades si no se gestiona adecuadamente", defendiendo en ese sentido el concepto de transición justa vinculada a empleo estable, formación de calidad, participación sindical y un desarrollo industrial equilibrado.

Asimismo, ha denunciado "la precariedad estructural de muchos sectores productivos andaluces", marcada por la subcontratación y la pérdida de derechos, asegurando que "no es esa la industrialización de segunda que queremos para Andalucía".

En relación con la construcción, ha subrayado su papel "clave" para garantizar vivienda e infraestructuras, pero ha insistido en que no puede hacerse "a costa de las personas trabajadoras", reclamando "convenios fuertes, control público y salarios dignos".

La siniestralidad laboral ha sido otro de los ejes centrales de su intervención, calificándola como "una emergencia" y sosteniendo sobre eso que "ni un muerto más por ir a trabajar", considerando que "la vida debe estar en el centro de todas las políticas sociolaborales".

En el sector agroalimentario, ha defendido un campo "con futuro, sostenible y competitivo" pero basado en condiciones laborales dignas, rechazando modelos apoyados en la precariedad, el abuso o la explotación.

Martín ha reiterado que toda persona que trabaja en Andalucía "merece dignidad independientemente de su origen" y ha rechazado "el racismo laboral, la economía sumergida y los abusos en las campañas agrícolas".

Finalmente, ha puesto en valor la negociación colectiva como herramienta "esencial" para garantizar salarios, jornadas justas, conciliación e igualdad real, incorporando además cláusulas vinculadas a la digitalización, la inteligencia artificial, la formación y la sostenibilidad.

"La transformación tecnológica debe hacerse con UGT y al servicio del empleo de calidad", ha concluido el secretario general de este sindicado, que ha cerrado su intervención llamando a reforzarlo con más afiliación y presencia en las empresas y recordando que "cuando falta sindicato, el abuso se convierte en norma". Es por eso que ha animado a la militancia a "seguir luchando" por una Andalucía "más justa, productiva y con derechos".