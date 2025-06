UGT respalda la labor de Antonio Montoro en la negociación del convenio del metal en Cádiz tras peticiones de dimisión

JAÉN 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha avalado "plenamente" el trabajo de negociación por el convenio del metal realizado por el representante sindical de FICA UGT en Cádiz, Antonio Montoro, tras las críticas recibidas por los participantes de la manifestación convocada este miércoles por CGT y CTM, en la que se ha pedido su dimisión por ser el único firmante del preacuerdo del pasado domingo con la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz (Femca), patronal del sector, después de que CCOO se desmarcase de la misma.

En declaraciones a los medios durante un acto en Jaén, Pepe Álvarez se ha mostrado "convencido" de que la negociación por el convenio del sector de la industria auxiliar del metal en Cádiz irá "en una dirección adecuada" a la par que ha pedido no hacer "demasiado electoralismo" con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, después de que Comisiones Obreras decidiera no presentarse ayer martes en la reunión convocada en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) para tratar de desbloquear el conflicto y desconvocar la huelga indefinida del metal.

Sobre la nueva reunión prevista en la tarde de este miércoles en Sevilla, el responsable de UGT ha esperado que Comisiones Obreras acuda y que "además nos permita llegar a un acuerdo".

"A mí me parece que Comisiones Obreras igual tienen que explicar que una parte de las cuestiones que hoy hemos recuperado en ese acuerdo, que espero que salga incluso con CCOO de la reunión de esta tarde, si no lo hubieran dejado caer ellos en el año 12-13, seguramente la situación no sería la que tenemos", ha advertido Pepe Álvarez.

Ante esto, ha llamado a la tranquilidad ante una negociación de la que ha dicho "estoy convencido de que irá en una dirección adecuada" y que desde el sindicato a nivel estatal "vamos a responder plenamente a la representatividad que tenemos, que es de más del 60% de los trabajadores del metal de la provincia de Cádiz".

A las 17,30 horas están convocadas de nuevo las partes --CCOO, UGT y Femca-- para retomar las negociones en torno al convenio colectivo, después de que el preacuerdo del domingo fuese rechazado en conjunto por los trabajadores en las asambleas que se fueron celebrando el lunes, una negativa que derivó en la continuación de la huelga indefinida iniciada ese mismo lunes y que ya cumple tres días.