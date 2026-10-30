La Universidad de Cádiz investirá el 17 de noviembre a Sara Baras como doctora Honoris Causa

Archivo - La bailaora Sara Baras. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cádiz (UCA) celebrará el 17 de noviembre el acto solemne de investidura de doctora Honoris Causa de la artista y bailaora Sara Baras en el aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras. El rector Casimiro Mantell presidirá la ceremonia en compañía de una notable representación del Claustro de la UCA, que aprobó el 30 de septiembre la concesión de este doctorado Honoris Causa, a propuesta del Consejo de Dirección de la UCA y expuesta por el vicerrector de Sostenibilidad y Cultura, que se ha fundamentado en los méritos de la artista internacional de flamenco.

En una nota, la UCA ha señalado que de este modo Sara Baras se unirá al privilegiado elenco de doctores Honoris Causa investidos por esta Universidad, integrado por 44 relevantes figuras del mundo de la ciencia, la filosofía, la literatura, la política o el arte.

Sara Pereyra Baras (1971, San Fernando-Cádiz) es una de las bailaoras, coreógrafas y directoras de danza más influyentes del flamenco en el ámbito internacional. Cuenta con más de 30 años de trayectoria profesional sobre los escenarios más prestigiosos del mundo. Representa una de las figuras de la provincia de Cádiz más destacadas de la danza y la coreografía española contemporánea.

Su formación se inició en la escuela de su madre, Concha Baras, en San Fernando, para proyectarse rápidamente a las tablas más importantes nacionales y en el exterior. Desde su debut profesional, ha colaborado con maestros de la talla de Manuel Morao, Javier Barón y Paco Peña, y ha actuado en templos de la cultura como el Théâtre des Champs-Élysées de París, el Auditorio de la Cartuja en el contexto de la Expo 92 de Sevilla, o el Town Hall en la ciudad de Nueva York.

A lo largo de su vida laboral, Sara Baras ha recibido relevantes galardones, entre los que destacan el Premio Nacional de Danza (2003), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2020), la Medalla de Oro de Andalucía, el Laurence Olivier Award de Londres, la Médaille de la Ville de París y el Premio del Círculo de Críticos de Chile y múltiples Premios Max de las Artes Escénicas, recordado la UCA.