La Universidad de Cádiz recibe en el primer cuatrimestre a más de 600 estudiantes de Eramus de 40 países

CÁDIZ 8 Oct.

La Universidad de Cádiz está celebrando las sesiones oficiales de bienvenida dirigidas a los más de 600 estudiantes de Erasmus y de otras modalidades de estancia académica internacional que se incorporan a sus aulas durante el primer cuatrimestre del curso académico 2025/2026, y que provienen de 40 países distintos.

El objetivo es ofrecer al estudiantado una primera aproximación a la vida académica, cultural y administrativa de la institución, como ha explicado la Universidad de Cádiz en una nota.

En total, han llegado 632 estudiantes internacionales distribuidos en sus cuatro campus, habiendo 412 en el de Cádiz, 140 en Puerto Real, 75 en Jerez y cinco en Algeciras.

El acto central de bienvenida ha tenido lugar este miércoles en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras del Campus de Cádiz, presidido por la vicerrectora de Internacionalización, Marcela Iglesias. A esta cita, se une las realizadas ya en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) del Campus de Algeciras y en el Campus de Jerez, así como la que se desarrollará este jueves en la Facultad de Ciencias del Campus de Puerto Real.

Del total de estudiantes internacionales, 499 participan en el programa Erasmus KA131, uno de ellos en doble titulación, 60 en el programa Erasmus KA171, con presencia de los proyectos TransforntEU y LíderÁfrica, y 73 como estudiantes visitantes, entre ellos 4 freemovers.

Proceden de 40 países de Europa, América, África y Asia. Las nacionalidades más representadas son Italia (189), Alemania (127), Francia (76), México (60) y Polonia (53).

A estos países se une alumnado procedente de Argelia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Chequia, Chipre, Colombia, Costa de Marfil, República Dominicana, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Montenegro, Nepal, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Rumanía, Senegal, Tanzania, Túnez, Turquía, Ucrania y Uzbekistán.

Asimismo, se ha destacado la presencia de 49 estudiantes de universidades de la alianza europea SEA-EU, una red estratégica de la que forma parte la UCA, siendo 19 procedentes de la Universidad de Bretaña Occidental (Francia), 17 de Gdansk (Polonia), ocho de Kiel (Alemania), dos de Nápoles Parthenope (Italia), dos de Split (Croacia) y uno de Algarve (Portugal).

En cuanto a las facultades que acogen al mayor número de estudiantes internacionales este cuatrimestre, sobresalen la Facultad de Filosofía y Letras (235), la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (119) y la Facultad de Ciencias de la Educación (59).

Con estas actividades, la Universidad de Cádiz reafirma su compromiso con la internacionalización, el intercambio académico y el impulso de una comunidad universitaria diversa, plural y global.