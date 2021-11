UP califica de "irresponsable" a la patronal y le exige "ceder a las pretensiones" de los trabajadores del metal

JAÉN, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Rafael Mayoral, ha calificado este sábado de "irresponsable" la postura de la patronal en el conflicto abierto en el sector del metal en Cádiz, con cinco jornadas consecutivas de huelga en la provincia, incluidos cortes de carretera y piquetes, y ha exigido a la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz (Femca) que "ceda ante las pretenciones" de la plantilla.

En declaraciones a los medios tras la jornada celebrada en Linares (Jaén) para abordar el futuro del mundo rural y la necesidad de un nuevo modelo productivo en la provincia jiennense, acompañado por Toni Valero, coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, Mayoral ha mostrado su "solidaridad" con los trabajadores y sus protestas y ha afeado a la Femca su posición que, ha remarcado, "no se entiende en el momento en el que estamos. No es momento de bajada de salarios, no solo por justicia social, sino como elemento para salir de la crisis".

En este sentido, el diputado de Unidas Podemos en el Congreso ha exigido a la patronal que "abandone y ceda ante las pretensiones legítimas de los trabajadores", firmando un convenio colectivo "digno y que reconozca las condiciones laboral" de la plantilla.