El USS Arleigh Burke entra en dique seco en el astillero de Navantia en Cádiz

Archivo - Vista exterior de la entrada de los astilleros de Navantia en Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El USS Arleigh Burke (DDG 51), destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, ha entrado en dique seco en el astillero de Navantia en Cádiz, marcando la primera maniobra de este tipo en el área de operaciones de la sexta Flota de Estados Unidos desde la llegada de los destructores de las Fuerzas Navales Desplegadas en Europa (FDNF-E, por sus siglas en inglés).

La Marina norteamericana ha explicado en una nota que facilitar estos trabajos localmente "maximiza la preparación y la disponibilidad operativas" y amplía la capacidad de mantenimiento desplegada.

La entrada en dique seco del Arleigh Burke es "un hito clave" en la ampliación de las capacidades de mantenimiento desplegadas de la Marina de EEUU en Europa.

El vicealmirante J.T. Anderson, comandante de la sexta Flota de EEUU, ha señalado que "al integrar la entrada en dique seco en los periodos de mantenimiento programados en el extranjero, la Marina está incrementando la preparación material de los buques de guerra desplegados".

Durante todo este periodo de disponibilidad, personal militar y civil estadounidense del Centro Regional de Mantenimiento Desplegado y la tripulación del buque están trabajando junto a los socios industriales de Navantia para llevar a cabo el mantenimiento y la modernización programados.

El Arleigh Burke es uno de los cinco destructores de las FDNF-E emplazados en la Base Naval de Rota (Cádiz), asignados al comandante de la Fuerza de Tarea 65 como parte del apoyo de la Marina de EEUU a la arquitectura de defensa integrada aérea y antimisiles de la OTAN.

Según la Marina de EEUU, los buques de las FDNF-E "demuestran la flexibilidad" de esta fuerza naval para operar en toda Europa y África, desde el Cabo de Buena Esperanza hasta el círculo polar ártico, respaldando la seguridad y la estabilidad en el ámbito marítimo.

Con sede en Nápoles (Italia), las Fuerzas Navales de EEUU en Europa y África (Naveuraf) operan en las áreas de responsabilidad del Mando de norteamericano. La sexta Flota de EEUU está destinada de forma permanente a NAVEURAF y emplea fuerzas marítimas en todo el espectro de operaciones conjuntas y navales.