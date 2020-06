Valero afea a la Junta "mirar a otro lado" frente al alga invasora y pide medidas integrales y de apoyo a afectados

SEVILLA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, Toni Valero, ha acusado este martes al Gobierno andaluz de "mirar a otro lado" frente al alga invasora del Pacífico que está llegando a las aguas del Estrecho y que "supone un enorme riesgo para el sector turístico, las localidades costeras y el sector pesquero", de modo que le ha reclamado medidas integrales para combatir su expansión y de apoyo para estos sectores.

En rueda de prensa telemática, Valero ha lamentado que la Junta no está adoptando las medidas necesarias frente a esta situación, que se agrava a cuenta de que el referido alga tiene "un ritmo de reproducción sin precedentes" y supone "un problema para todo el país, donde Andalucía se verá especialmente afectada".

Ha recordado que hace meses reclamaron al Gobierno central que este alga asiática fuera incluida en el Catálogo de Especies Invasora de la UE, celebrando que el Ejecutivo se pusiera "manos a la obra" reclamando dicha inclusión así como solicitando un estudio a la Universidad de Málaga sobre su expansión y creando una mesa de coordinación entre las administraciones afectadas.

No obstante, el líder andaluz de IU ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez "más celeridad" para incluir el alga también en el Catálogo de Especies Invasoras de España.

Frente a las medidas del Ejecutivo nacional, Valero ha censurado que el Gobierno andaluz "no ha hecho nada, mira para otro lado y no se toma en serio este grave problema para el futuro de estas localidades costeras". "No atiende una preocupación del sector turístico y pesquero", ha abundado antes de solicitar al Ejecutivo de Moreno "medidas urgentes e integrales frente a este alga".

Entre otras propuestas, el portavoz de Adelante ha defendido medidas para evitar que las costas afectadas por el alga asiática sean insalubres y peligrosas, además de apoyo al sector pesquero y turístico.

En definitiva, medidas "concretas y urgentes" que puede acometer el Gobierno andaluz que, a juicio de Valero, "debe asumir su responsabilidad, más estando muchos trabajos en juego y por el problema medioambiental que supone".